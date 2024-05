Fondazione Brescia Musei acquista due opere di Plessi, pioniere della videoarte in Italia

Fondazione Brescia Musei ha acquisito due opere di Fabrizio Plessi, pioniere della videoarte e delle videoinstallazioni in Italia. Si tratta di «Floating Santa Giulia» e «Capita Aurea», realizzate per la mostra «Plessi sposa Brixia», allestita al museo di Santa Giulia tra lo scorso giugno e gennaio.

Con «Floating Santa Giulia», Plessi ha riprodotto digitalmente l’immagine della scultura di Santa Giulia crocifissa realizzata da Carlo e Giovanni Carra e, rendendo fluide le movenze dei suoi veli attraverso le tecnologie, fa riflettere sulle violenze della storia e sulla potenza comunicativa della scultura da cui trae ispirazione.

«Floating Santa Giulia» - Foto Petrò Gilberti/Fondazione Brescia Musei © www.giornaledibrescia.it

«Capita Aurea» è invece una grande opera multimediale, in cui una testa in bronzo di età romana si discioglie lentamente come oro liquido. Una sorta di vanitas contemporanea, in cui il prezioso metallo diventa metafora del tempo che scorre, della gloria terrena che passa e del potere che si perde.