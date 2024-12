«Lo schiaccianoci»: il sogno di Clara venerdì al Sociale

Dopo «Giselle», andata in scena lo scorso 14 dicembre, il Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iasi torna a Brescia riproponendo, al Teatro Sociale, venerdì 27 dicembre «Lo schiaccianoci» di Piotr Ilic Cajkovskij (due repliche, ore 16.45 e 20.30). Lo spettacolo vanta la celebre coreografia di Marius Petipa sulle musiche di Ciajkovskij, nell’interpretazione di uno dei corpi di ballo più famosi al mondo.

«Le scenografie del Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale della Romania di Iasi rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann» spiega un comunicato dell’organizzazione. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, «Lo Schiaccianoci», una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, tra un albero di Natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi e prodigi, principi azzurri e fatine, è un balletto «che ammalia i bambini e incanta i grandi», ed è diventato lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie: in questi giorni è in programma, fra gli altri, al teatro San Carlo di Napoli, all’Opera di Roma, alla Scala di Milano, al Regio di Torino e poi a Sassari, Cagliari, Firenze.

Già all’origine (18 dicembre 1892 la «prima» a San Pietroburgo) lo scopo era quello di creare un’opera dal clima natalizio, godibile per incantare il pubblico. Ma forse nè Alexandre Dumas, che scrisse una versione addolcita del feroce racconto di Hoffman, nè Marius Pepita che fece le coreografie, nè infine Cajkosvkij che ne scrisse la musica ispirandosi minuziosamente ad entrambi, avrebbero immaginato tale fortuna. Invece ancor oggi affascina la coloratissima storia del soldatino di legno, lo Schiaccianoci appunto, che la bambina protagonista, Clara, riceve in dono alla vigilia di Natale e che nella notte prende vita e la porta nel suo mondo fatato per fare i conti con il Re dei Topi e attraversare il mondo dei Dolci. Insomma l'importanza di rimanere bambini e non abbandonare del tutto i sogni.

La conclusione dello spettacolo bresciano è affidata allo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con lo schiaccianoci in grembo, felice del suo sogno di Natale.

Biglietti (da 27 a 45 euro, più diritti) in vendita al Sociale (tel. 030.2808600) oppure online e nei punti Vivaticket. Informazioni al numero: 334.1891173.