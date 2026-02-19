L’Assunta del Moretto si svela sui ponteggi in Duomo Vecchio

Dall’altare maggiore si sale a 4, 8, 10 e, infine, 12 metri d’altezza. Una salita sui ponteggi che permette di ammirare da vicino l’Assunzione della Vergine del Moretto che in questi giorni, e fino a maggio, è sottoposta ad un restauro proprio nel 500° anniversario dalla sua collocazione in Duomo Vecchio: «Dai documenti sappiamo che i lavori sono iniziati nel 1524 - dice il critico d’arte Davide Dotti al quale si deve l’idea di intervenire e, poi, la ricerca e il coinvolgimento dei mecenati - ed è stata consegnata due anni più tardi». Un cantiere visibile a tutti dato che, per scelta, non è stato coperto da teli e sarà aperto, in giorni dedicati, alle visite (la prima sarà questo sabato con ben 5 turni).

La pala, infatti, per motivi pratici e di sicurezza, come si fece anche per il Tiepolo a Verolanuova, non è stata spostata nello studio del restauratore, ma solo qualche metro più avanti rispetto alla sua collocazione originaria: «L’opera pesa 4 quintali e mezzo e, così facendo - spiega il restauratore Antonio Zaccaria -, non abbiamo modificato i parametri termoigrometrici, è rimasta in tensione, non l’abbiamo stressata e, infine, le persone possono continuare a vederla».

La visita e il giallo

Abbiamo avuto questo straordinario privilegio in anteprima: salendo i piani del ponteggio si possono osservare particolari impossibili altrimenti da scorgere come un buco nella tela tra i santi o, più in alto, i capelli di un angelo mossi dal vento che spira nei cieli mentre la Vergine viene assunta, l’ancona, il muro «nudo» del Duomo, le sculture lignee e la cornice originaria. Il restauro, infatti, non riguarda solo la pala, ma anche la cornice, parte della struttura artistica in legno scolpito e la scultura marmorea di papa Alessandro VIII.

L’intervento sta regalando grandi soddisfazioni e, anche, qualche sorpresa. La prima riguarda il racconto di un tentato furto della testa di San Pietro che si scopre essere fasullo: «Ad un’attenta osservazione, e con la conferma delle indagini diagnostiche, si è capito che si tratta di uno squarcio profondo sulla testa del santo dovuto ad una scala caduta sulla tela o ad un incidente. È possibile, quindi, che sia stata inventata questa storia per coprire il danno arrecato da una distrazione» spiega Davide Dotti.

L’intervento

Sulla pala si possono notare i primi test di pulizia e i saggi su vesti e volti: tolte le vernici ossidate, la polvere e il fumo delle candele emergono volumetrie, il bianco candido delle vesti, colori e panneggi. Tutto vibra e acquisisce plasticità.

«Il restauratore non ridipinge - assicura Zaccaria -, tira fuori l’originale. Col pennellino si colma solo dove il colore è caduto. Se non ci fosse stato Moretto non sarei qua: è lui che comanda».

Da vicino emerge anche la trama della tela sulla quale il Bonvicino ha dipinto («È veneziana, si vede dallo spigato - dice Dotti -, sono tre tele cucite insieme»), dietro, il telaio, sostituito «forse nel Novecento senza badare a spese», e la foderatura non originale, in ottimo stato, che sarà mantenuta «perché consente di lavorare con tranquillità sulla pittura», dice Zaccaria.

«Il dipinto è ben conservato - aggiunge Dotti - dietro potevano esserci muffe e tarli, ma non è così. E forse anche perché hanno avuto l’accortezza di lasciare una trentina di centimetri tra il muro e la pala».

I mecenati

Il restauro è sostenuto, con 150mila euro, da Ca’ del Bosco e dalla Fondazione Venetian Heritage, quest’ultima per la prima volta in Lombardia: «Questa pala è filoveneziana - spiega il critico - o, meglio, filotizianesca: Moretto ha sicuramente visto la celebre Assunta della Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari a Venezia e vi si è chiaramente ispirato».