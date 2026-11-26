Il femminile rappresentato a prescindere dallo sguardo maschile dominante; e messo a nudo, finalmente, da una donna. Un’artista che restituisce bellezza e desiderio a un corpo imperfetto e non conforme; un corpo rotto - interrotto - e ricomposto anche attraverso il dolore procurato da un bisturi. «Pain and Desire», che sarà inaugurata questa sera alle 18 nelle stanze dell’Appartamento nobile del Mo.Ca, è la prima personale in Italia di Laura Footes (Birmingham, 1988), una delle artiste più radicali della scena britannica contemporanea. Erede ideale di una progenie di artiste-combattenti, da Artemisia a Tracey Emin, con quest’ultima condivide l’humus fertile della città di Margate, nel Kent, già cara a Turner e T.S. Eliot per le sue sabbie e i suoi cieli.
Felicemente condannata - e consacrata - all’arte da una patologia cronica, nei suoi lavori incessantemente esplora i labili confini fra dolore ed estasi, corporeità e memoria, malattia e anelito carnale. Sfidando l’abilismo tossico che condiziona il nostro sguardo e muovendo la sua riflessione oltre un modello patriarcale ormai consunto. Il progetto site specific, prodotto dalla galleria Bremond Capela di Parigi, è curato da Ilaria Bignotti per Mo.Ca e comprende 32 opere tra disegni, sculture e dipinti di grandi dimensioni. «Laura Footes. Pain and Desire» sarà aperta a ingresso libero fino al 10 gennaio, con visite dal mercoledì alla domenica dalle 15 alle 19.
Lavorando a questo progetto per Brescia si è ispirata alla figura dell’umanista rinascimentale Laura Cereta. Come l’ha scoperta e che cosa l’ha connessa a lei?
Cercavo un modo per entrare in sintonia con la straordinaria opportunità di esporre a Brescia. Così ho fatto delle ricerche sulla storia dell’arte e sulle figure femminili del passato ed è emerso il nome di Laura Cereta, grande umanista e proto-femminista. Ho acquistato le sue lettere, tradotte in inglese, e mi ha colpita il suo modo di raccontare il dolore, le crisi e le difficoltà, e come proprio queste prove le abbiano concesso una libertà inaspettata per sfidare le aspettative patriarcali del suo tempo. Mi ci sono ritrovata profondamente: anche la mia malattia, in qualche modo, mi ha permesso di concentrarmi esclusivamente sull’arte, senza seguire il percorso convenzionale che i miei genitori avrebbero desiderato. Impedendomi di avere un impiego tradizionale o di fare altro, la malattia si è rivelata uno strano dono.
Il dolore e la malattia possono quindi diventare una via d’uscita dalle gabbie della società?
Per me la vulnerabilità, la fragilità e la malattia sono state lo strumento per sperimentare una libertà inaspettata. La società ci impone la perfezione e la funzionalità capitalistica, giudicando negativo tutto ciò che non funziona. Io voglio sfidare questa percezione: la malattia e la fragilità non sono debolezze, ma punti di forza da usare in modo creativo per scoprire un nuovo modo di vedere il mondo e vivere il corpo.
Definirebbe quindi questa mostra femminista?
Tutto il mio lavoro lo è, perché apre un dialogo sugli standard estetici tossici e su come guardiamo i corpi oggi, nell’era di Instagram e dei social media. Metto al centro opere con cicatrici, interventi chirurgici, una stomia e la sua sacca: forme non convenzionali di femminilità che sfidano l’idea tradizionale di bellezza e di scopo. Siamo qui solo per essere belle, sposarci e avere figli, o per vivere quel corpo che ci ritroviamo? In questo senso, fare arte è stata una salvezza rispetto alla mia malattia.
E dove si colloca il desiderio in tutto questo?
Crescendo con una malattia cronica come il morbo di Crohn, ho subito moltissimi interventi chirurgici proprio mentre passavo dall’adolescenza all’età adulta. Quel momento in cui solitamente inizi ad avere un ragazzo, a scoprire il corpo e la sessualità. Allora ho voluto esplorare come il piacere e l’esperienza sensoriale del mio corpo siano stati interrotti dalla malattia, e come ho trovato un modo per orientarmi nonostante tutto. Credo che ci siano moltissime donne che vivono un rapporto complesso con il proprio corpo. Spero possano apprezzare vedere qualcun altro parlare così apertamente di queste sfide.
C’è un’opera a cui è più legata, fra quelle in mostra?
Sicuramente «Un paesaggio dolce e ostile», un dipinto di grandi dimensioni. E fra i disegni lo «Studio per la macchina rotta».
Lei dipinge esclusivamente a memoria: perché questo metodo è così centrale nella sua ricerca?
Trovo la memoria fondamentale perché è fallibile: lascia spazio al dubbio, non ha perfezione, le cose si perdono e si erodono. È proprio questa imperfezione che trovo bella ed è il cuore del mio lavoro. L’elemento del dubbio spinge chi guarda l’arte, i social media o le immagini in generale a interrogarsi su quanto sia davvero solida e concreta la realtà. Inoltre, la memoria è il mezzo di espressione più puro e autentico: alla fine della vita non ci restano gli oggetti, il corpo o le persone. Se siamo abbastanza fortunati ci resta ciò che conserviamo nella mente.