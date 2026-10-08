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Anne Carson ha vinto il Nobel per la Letteratura 2026

La poeta, saggista, traduttrice e classicista canadese è stata premiata per «aver dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea»
La poeta Anne Carson
La poeta Anne Carson

Il Nobel per la Letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson, premiata dall’Accademia di Svezia per «la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea».

Nata a Toronto nel 1950, Carson è poeta, saggista, traduttrice e classicista. Ha studiato letteratura classica all’Università di Toronto e ha costruito gran parte della sua opera sul rapporto tra il mondo antico e la letteratura contemporanea. Tra i suoi libri più noti ci sono il romanzo in versi «Autobiografia in rosso» (1998), «The Beauty of the Husband» (2001) e «Red Doc>» (2013). Ha inoltre tradotto e rielaborato testi di autori dell’antichità, tra cui Saffo, Euripide e Sofocle. Carson ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una MacArthur Fellowship nel 2000 e il Griffin Poetry Prize.

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