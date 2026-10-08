Anne Carson ha vinto il Nobel per la Letteratura 2026

Il Nobel per la Letteratura 2026 va alla canadese Anne Carson, premiata dall’Accademia di Svezia per «la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea».
Nata a Toronto nel 1950, Carson è poeta, saggista, traduttrice e classicista. Ha studiato letteratura classica all’Università di Toronto e ha costruito gran parte della sua opera sul rapporto tra il mondo antico e la letteratura contemporanea. Tra i suoi libri più noti ci sono il romanzo in versi «Autobiografia in rosso» (1998), «The Beauty of the Husband» (2001) e «Red Doc>» (2013). Ha inoltre tradotto e rielaborato testi di autori dell’antichità, tra cui Saffo, Euripide e Sofocle. Carson ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui una MacArthur Fellowship nel 2000 e il Griffin Poetry Prize.