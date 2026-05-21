«Animali delle nostre montagne», la guida con il GdB

Una guida illustrata per imparare a conoscere gli animali che popolano montagne, boschi e vallate italiane. È «Animali delle nostre montagne» di Virginia Perini , volume dedicato alla fauna alpina e appenninica, in edicola con il Giornale di Brescia a 7,90 euro , più il prezzo del quotidiano.

Animali e il loro habitat

Le montagne italiane figurano tra le aree più selvagge e ricche di biodiversità in Europa: solo le Alpi ospitano circa 30mila specie animali, molte delle quali difficilmente convivono in altri ambienti.

Dai mammiferi ai pesci, il volume racconta specie autoctone e alloctone, animali diffusi e altri oggi a rischio, spiegando come ciascuno faccia parte di un ecosistema complesso che necessita di essere conosciuto e protetto.

Caprioli, animali eleganti e aggraziati ma molto territoriali

Tra le pagine trovano spazio alcune delle specie più rappresentative dell’ambiente alpino e appenninico, come il capriolo, il camoscio, lo stambecco e il lupo. Il libro ne racconta abitudini, habitat e comportamenti, offrendo indicazioni utili anche per capire dove e quando è possibile avvistarli in natura.

Il volume dedica spazio anche agli uccelli rapaci e alle specie meno conosciute, come il gipeto, la salamandra alpina e il tritone alpestre. Accanto alle descrizioni naturalistiche trovano posto curiosità e approfondimenti sul delicato equilibrio degli ecosistemi montani, tra biodiversità, vegetazione e cambiamenti ambientali.

Schede illustrative e curiosità

Le schede illustrate aiutano il lettore a riconoscere habitat e caratteristiche delle diverse specie: dal volo dell’aquila reale alle abitudini territoriali del capriolo, fino alle peculiarità della vipera comune.

Un volume pensato non solo per gli appassionati di montagna, ma anche per chi vuole conoscere meglio il patrimonio naturale italiano.