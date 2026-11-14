I 25 libri sportivi da leggere almeno una volta nella vita

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Dalle autobiografie dei grandi campioni ai romanzi che raccontano la passione dei tifosi, fino ai saggi sulle imprese che hanno fatto la storia dello sport. Una selezione di 25 pubblicazioni per rivivere emozioni, sfide e trionfi attraverso le parole di atleti, scrittori e giornalisti

Rete CAUTO ha analizzato oltre 50mila prodotti tessili raccolti a Brescia e provincia. Una ricerca che svela la composizione dei materiali e apre nuove prospettive per il riutilizzo e il riciclo