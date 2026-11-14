I 25 libri sportivi da leggere almeno una volta nella vita

Dopo avervi proposto una serie di film e di documentari a tema sportivo ora è arrivato il momento di passare ai libri. Questa lista stilata contiene 25 titoli che attraversano tutte le sfumature dei testi sportivi partendo dalle biografie, passando per i romanzi fino ad arrivare ai saggi.
- Il più grande, di Mohammed Ali e Richard Durham (1975)
Su Mohammed Ali sono stati scritti tantissimi libri e probabilmente ne verranno scritti ancora parecchi, parliamo in fondo di uno dei personaggi più influenti del 900. Perché non partire proprio da quello che ha voluto raccontare lui stesso.
- Azzurro tenebra, di Giovanni Arpino (1977)
Il romanzo che racconta la non particolarmente brillante esperienza della nazionale italiana ai Mondiali del 1974 disputati in Germania dell’Ovest.
- The game, di Ken Dryden (1983)
La traduzione italiana purtroppo non esiste, ma per gli amanti dell’hockey su ghiaccio non dovrebbe essere uno scoglio, soprattutto considerando l’importanza dell’opera.
- Febbre a 90°, di Nick Horby (1992)
Esordio letterario di un autore che poi ha fatto incetta di premi e best seller. Il romanzo che ha cambiato per sempre il genere della narrazione sportiva.
- Futbol, storie di calcio, di Osvaldo Soriano (1998)
Un colosso del giornalismo mondiale che come tutti gli argentini non ha potuto reprimere la sua passione calcistica. Questo è il testo base, se poi qualcuno volesse approfondire vale la pena dare un’occhiata anche a Pensare con i piedi.
- La mia vita rovinata dal Manchester United, di Colin Shindler (1998)
Sullo sfondo di una complessa Manchester degli anni ’60 la vita di un tifoso mescolata alla perfezione con la sua passione per la squadra ‘sbagliata’ della città.
- Black Jesus, di Federico Buffa (1999)
Il miglior cantastorie (storyteller se preferite) del Bel Paese si confronta qui per la prima volta con il ruolo di autore, mettendoci la devozione che ha riservato probabilmente soltanto alla pallacanestro. Uscito in due parti, vi consigliamo la versione ‘The Antology’.
- When pride still mattered, di David Maraniss (1999)
Anche qui la traduzione italiana purtroppo non esiste ancora, ma anche qui penso che non dovrebbe essere uno scoglio per gli appassionati di NFL. La biografia del leggendario Vince Lombardi, un libro destinato a diventare un classico della letteratura americana.
- Il miracolo di Castel Di Sangro, di Joe McGinniss (2000)
La passione italiana per il calcio raccontata da una penna d’eccezione come quella di McGinniss che si ritrova casualmente a seguire la storica prima stagione in Serie B del Castel di Sangro.
- Moneyball, di Micheal Lewis (2003)
Vi abbiamo consigliato il film con Brad Pitt, ma non potevamo esimerci dal consigliarvi anche il libro che ne sta alla base.
- L'ultima parata di Moacyr Barbosa, di Darwin Pastorin (2005)
Una delle finali di Coppa del Mondo più incredibili della storia, nel 1950 l’Uruguay sale sul tetto del globo calcistico per la seconda ed ultima volta.
- Il maledetto United, di David Peace (2006)
Peace ha avuto un peso non indifferente nella storia della letteratura calcistica inglese. Questo romanzo mescola realtà e finzione nel narrare le avventure di Bryan Clough, degno di nota anche Red or dead del 2013.
- Open, di Andre Agassi (2009)
Senza alcun dubbio la migliore biografia sul tennis. Tutta la storia e tutti i retroscena della carriera di un campione spinto dal padre a diventare professionista sin dai 4 anni di età.
- Dream Team, di Jack McCollum (2012)
La squadra di pallacanestro più famosa di tutti i tempi raccontata per la prima volta in ogni suo minimo dettaglio dal giornalista che ne accompagnato la composizione e il cammino trionfale a Barcellona ’92.
- Il tennis come esperienza religiosa, di David Foster Wallace (2012)
Un autore unico e straordinario con una incontenibile passione per il tennis. Questo il suo libro più incredibile in materia, lettura obbligatoria per ogni appassionato di tennis.
- Cantona, come è diventato leggenda, di Daniele Manusia (2013)
Eric Cantona è sicuramente uno dei personaggi calcistici più interessanti dell’era moderna. Ha pubblicato un paio di biografie, ma questo testo di Manusia è probabilmente quello che coglie al meglio l’essenza del fenomeno francese.
- Meta Nuova Zelanda, di Elvis Lucchese (2013)
La terra promessa del rugby raccontata in tutta la sua estensione proprio nell’anno della Coppa del Mondo.
- Un giorno triste così felice – 2014
di Lorenzo Iervolino
Il racconto di un giocatore unico e di un uomo ancora più unico. Le origini, le imprese dentro e fuori dal campo, il post carriera di un calciatore unico che risponde al nome di Socrates.
- Giorni selvaggi, di William Finnegan (2015)
Se cercate un libro sul mare e sul surf potete anche fermarvi qui. William Finnegan ha scritto quello che al momento è considerato il testo definito sulla materia.
- Showboat, La vita di Kobe Bryant, di Roland Lazenby (2016)
Dopo aver raccontato in maniera straordinaria la vita di Micheal Jordan, l’autore americano due anni più tardi si è cimentato anche su quella di Kobe. La miglior possibile arrivata soprattutto prima del tragico evento del 2020.
- Volevo solo pedalare, di Alex Zanardi (2016)
Dopo il suo primo libro del 2003 l’ex pilota di Formula 1 ha deciso di ritornare tra le pagine per raccontare la vita da professionista paraolimpico.
- La mia rivoluzione, di Johan Cruyff (2016)
Non so se ci sia una storia di calcio più attuale di quella del fenomeno olandese. Il padre del calcio totale la sua vita e la sua carriera sia da giocatore che da allenatore.
- L’arte della guerra, di Mike Tyson (2017)
Dopo l’autobiografia True pubblicata nel 2013, Iron Mike ha deciso di mettere nero su bianco la storia del suo rapporto con Cus D’Amamto, l’uomo che gli ha cambiato la vita.
- 100%, di John McEnroe (2018)
Il tennista più controverso e più amato della storia che si racconta senza censure e senza sconti. In perfetto stile McEnroe diretto, pungente e provocante. Imperdibile.
- O Zico o Austria, di Enzo Palladini (2020)
Il titolo è lo slogan che i tifosi dell’Udinese scandivano in piazza insieme al loro presidente, quando la Federcalcio minacciava di invalidare quel trasferimento così romantico e così inspiegabile. La favola del biennio di Zico all’Udinese.