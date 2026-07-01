100 idee per essere felici: «Genius» in edicola con il GdB

Che cosa serve davvero per sentirsi felici e realizzati? E perché, anche quando si raggiungono soldi, successo e riconoscimenti, resta spesso un senso di insoddisfazione?
Sono queste le domande al centro di «Genius. 100 idee per essere felici», di Mauro Nardocci (Editore Il Sole 24 Ore; pp.256) in edicola dal 4 luglio con il Giornale di Brescia a 12,90 euro, oltre al prezzo del quotidiano.
La trama
Il libro raccoglie idee, riflessioni e suggerimenti pratici per aiutare il lettore a esprimere il proprio potenziale e ottenere il massimo dalla vita quotidiana. Alla base c’è un confronto tra secoli di pensiero filosofico e decenni di ricerca scientifica sul tema della felicità e della realizzazione personale.
Da Seneca a Marco Aurelio, fino a studiosi contemporanei come David Brooks, Martin Seligman e Carol Dweck, «Genius» propone un percorso accessibile fatto di strumenti semplici da mettere in pratica giorno per giorno. Una guida pensata per chi vuole cercare un benessere più autentico, oltre la rincorsa a fama, successo e riconoscimenti.
Chi è Mauro Nardocci
Chief Marketing Officer, Executive Coach e Imprenditore. Due lauree in Ingegneria; dopo aver lavorato per 15 anni nel Marketing Internazionale di aziende come Ferrero e Barilla, e aver vissuto tra Spagna, Lussemburgo, Singapore, Irlanda e Germania, si sposta a New York. Da qui si occupa di Leadership Development per leader e team sparsi in tutto il mondo, aiutandoli a trasformare i momenti più difficili – crescita, transizione, crisi – in punti di svolta, oltre a proteggere gli Oceani ripulendo i fiumi dalla plastica con la sua azienda Seads Sea Defence Solutions.