100 idee per essere felici: «Genius» in edicola con il GdB

Una raccolta di spunti e suggerimenti pratici per vivere meglio, ispirata a filosofi antichi e studiosi contemporanei. Il libro scritto da Mauro Nardocci è in edicola con il Giornale di Brescia dal 4 luglio a 12,90 euro, più il prezzo del quotidiano

01 luglio 2026 1 ' di lettura

«Genius. 100 idee per essere felici» di Mauro Nardocci Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti libri in edicolafelicità Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...