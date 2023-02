Sanremo, quarta serata con cover e duetti: Mr. Rain con Fasma e Coma_Cose con i Baustelle

Arriva il momento della quarta serata del Festival di Sanremo, quella dei duetti e delle cover.

I bresciani in gara la affrontano con spirito diverso. Mr. Rain, con la sua «Supereroi», al termine della serata di giovedì, è balzato dalla diciassettesima posizione alla terza. Canterà per diciassettesimo. I Coma_Cose del salodiano Fausto «Lama» Zanardelli, con «L’addio», scendono dalla sesta all’undicesima piazza. Sul palco, in scaletta, saranno diciannovesimi. Il primo, in questo venerdì, propone «Qualcosa di grande» dei Lunapop insieme a Fasma. I secondi, sul palco con i Baustelle, canteranno «Sarà perché ti amo» dei Ricchi e Poveri.

Sul palco, con Amadeus e Gianni Morandi, la co-conduttrice sarà Chiara Francini. Nel corso della serata è previsto un omaggio a Lucio Dalla, con la voce di Gianni Morandi. Verrà consegnato il Premo alla Cariera a Peppino di Capri.

Al Festival tiene ancora banco il Blanco-gate. Nella conferenza stampa di presentazione della quarta giornata ne ha parlato pure il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. «Potrebbe lavorare un giorno in una serra – ha commentato, sorridendo -, ma in realtà in qualche modo ha fatto un regalo alla floricoltura della nostra regione. Dopo tutto, se non ci fossero polemiche il Festival sarebbe un fallimento».

La scaletta dei duetti

Questa la scaletta dei duetti:

1 Ariete e Sangiovanni

2 Will e Michele Zarrillo

3 Elodie e BigMama

4 Olly e Lorella Cuccarini

5 Ultimo ed Eros Ramazzotti

6 Lazza, Emma e Laura Marzaduri

7 Tananai, Biago Antonacci e Don Joe

8 Shari e Salmo

9 Gianluca Grignani e Arisa

10 Leo Gassmann ed Edoardo Bennato

11 Articolo 31 e Fedez

12 Giorgia ed Elisa

13 Colapesce Dimartino e Carla Bruni

14 Cugini di Campagna e Paolo Vallesi

15 Marco Mengoni e Kingdom Choir

16 gIANMARIA e Manuel Agnelli

17 Mr. Rain e Fasma

18 Madame e Izi

19 Coma_Cose e Baustelle

20 Rosa Chemical e Rose Villain

21 Modà e Le Vibrazioni

22 Levante e Renzo Rubino

23 Anna Oxa e Iljard Shaba

24 Sethu e Bunker 44

25 Lda e Alex Britti

26 Mara Sattei e Noemi

27 Paola & Chiara con Merk & Cremont

28 Colla Zio e Ditonellapiaga

Leggi qui il GdB in edicola oggi

il GdB in edicola oggi Iscriviti alle newsletter del GdB. Per ogni tuo interesse, puoi avere una newsletter gratuita da leggere comodamente nella mail.

riproduzione riservata © www.giornaledibrescia.it