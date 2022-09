Per Teletutto si accende una nuova stagione televisiva

Teletutto alza il sipario sulla nuova stagione televisiva. E lo fa «con gli amici che negli anni hanno continuato a credere in noi» per dirla con le parole di Maddalena Damini, direttore artistico dell'emittente e padrona di casa ieri sera a Villa Fenaroli per la presentazione a sponsor e istituzioni del nuovo palinsesto. «È un momento di ripartenza. Abbiamo dovuto rinunciare alle nostre abitudini a causa del Covid, ma Teletutto è stato punto di riferimento costante per i bresciani. Nel periodo più buio della pandemia ha avuto un ruolo sociale» ha detto il presidente di Teletutto Giovanni Nulli che non ha mancato di ricordare agli investitori e alla città, il salto di qualità. Con il passaggio recente alla posizione 16 del telecomando e alla dimensione extra provinciale della tv. «Siamo stati premiati e siamo diventati emittente regionale» ha sottolineato Nulli.

«Una responsabilità importante. Abbiamo l'onore e l'onere di far conoscere Brescia fuori dalla provincia" è l'impegno del direttore di Teletutto e del Giornale di Brescia Nunzia Vallini. Per Pierpaolo Camadini presidente di Editoriale Bresciana: «La tv è una parte essenziale della nostra comunicazione e abbiano conseguito il primato sul territorio per una capacità informatica riconosciuta e riconoscibile».

E riconosce poi l'impegno quotidiano di tutti coloro che lavorano negli studi e negli uffici dell'emittente. «Questo risultato - sono le parole del presidente Camadini - è stato frutto del lavoro di anni anche e soprattutto dello staff tecnico dell'emittente». Sulla balconata di Villa Fenaroli e sulle note del violino di Federica Quaranta, un video emozionale ha raccontato quella che sarà la nuova stagione di Teletutto. Dall'informazione con i telegiornali delle 12.30 e delle 19.30, alle trasmissioni di approfondimento, lo sport, la medicina, la cultura e l'intrattenimento. Un nuovo anno per poter continuare ad essere il punto di riferimento dei bresciani.

Per Teletutto si accende una nuova stagione televisiva

