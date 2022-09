Teletutto, una stagione senza confini per raccontare al meglio il territorio

Una programmazione ricca di tante conferme e novità, per raccontare Brescia e la sua provincia in tutta la Lombardia e oltre. La nuova stagione di Teletutto, dall’8 marzo visibile sul canale 16, è già partita, e la programmazione del nuovo palinsesto si propone accattivante su scala regionale, senza per questo perdere la propria identità territoriale e il legame con i propri telespettatori.

La novità

«La vera novità è tecnologica - commenta Nunzia Vallini, direttore di Teletutto e del Giornale di Brescia -, e ci proietta a livello sovraprovinciale, perlopiù in una fascia di numerazione del telecomando favorevole, che premia la nostra storia e la nostra professionalità. Una posizione che va onorata, e che allo stesso tempo arricchisce di potenzialità tutto il gruppo editoriale».«Affrontiamo con entusiasmo una stagione ricca di sfide - aggiunge Maddalena Damini, direttore artistico di Teletutto -, con l’obiettivo di entrare nelle case dei telespettatori con puntualità, trasparenza e garbo. Ogni giorno raccontiamo un territorio ricco e variegato, dando voce ai protagonisti e approfondendo i tanti temi che fanno parte della nostra quotidianità. Uno sforzo ripagato dagli ottimi ascolti che registriamo (parliamo di circa 170mila spettatori nel giorno medio, secondo i dati Auditel, ndr)».

Tra GdB e Teletutto: il direttore Nunzia Vallini

Programmazione

Tutti i giorni ampio spazio è dedicato all’informazione: il tg prime ore, i giornali orario, i telegiornali delle 12.30 e 19.30 e i tg tematici, come il tg economia. Poi quattro produzioni esclusive: alle 11 Maddalena Damini conduce il «Magazine», in diretta in simultanea su Radio Bresciasette, con ospiti dal mondo della musica, dello sport, dell’intrattenimento, della cultura e dell’imprenditoria. Alle 18 Daniela Affinita e Andrea Lombardi presentano «TT Racconta», che affronta temi legati al territorio bresciano e ai suoi protagonisti. Alle 18.50 torna Renato Andreolassi con «Punti di Vista», per parlare in diretta dei fatti e dell’attualità bresciana e lombarda: il sabato sarà con lui il direttore Vallini, per commentare i principali accadimenti della settimana. Quando il Brescia Calcio sarà in campo, Angela Scaramuzza condurrà in diretta «Tutti in campo», con i suoi ospiti e opinionisti, mentre la domenica mattina alle 11 l’appuntamento è «In piazza con noi» con Clara Camplani, Marco Recalcati e Tonino Zana.

E veniamo alle prime serate, in onda dalle 20.30. La settimana inizia con Erica Bariselli e Fabrizio Valli, in diretta il lunedì con «Parole di Calcio», con analisi, commenti, approfondimenti sulla partita del Brescia. I martedì di settembre Francesca Roman e Francesca Marmaglio faranno... «Due Chiacchiere» con i telespettatori: l’appuntamento è nei locali di Brescia e provincia con un ospite, uno chef e un barman. Il mercoledì è dedicato alla salute e al benessere con «Obiettivo Salute» condotto da Daniela Affinita, mentre il giovedì è lo sport il protagonista: prima «Ciclismo oggi» con Silvano Rodella, e poi alle 21.30 «Basket time» con Jacopo Bianchi. Il venerdì spazio a cronaca, politica e attualità con «Messi a Fuoco» di Andrea Cittadini, mentre il sabato Teletutto diventa il salotto della cultura bresciana, con i grandi concerti, gli eventi culturali e gli incontri in sala Libretti.

Direttore artistico, Maddalena Damini

«Anche in questa stagione - conclude Maddalena Damini -, non mancheranno le dirette dedicate agli eventi straordinari come la 1000 Miglia, l’adunata degli alpini, le serate del ciclo Castenedolo Incontra, o l’oramai tradizionale appuntamento con la sfilata del gruppo Foppa. La televisione, inoltre, darà massima visibilità ai progetti firmati dal Giornale di Brescia, tra cui vanno senza dubbio ricordati l’Oscar dei Bilanci, il Da Vinci 4.0, Chef per un Notte e Strabar. Siamo pronti per accendere le telecamere su una nuova stagione».

