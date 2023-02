Capitale della Cultura: gli eventi da non perdere nel 2023, mese per mese

Weekend di inaugurazione, fatto. Festa delle Luci in Castello, fatta. E adesso? Nel calendario 2023 di Capitale della Cultura sono in programma tanti, tantissimi eventi, ogni giorno di più. Il numero esatto? Al momento non lo sa nemmeno la cabina di regia di Bergamo e Brescia 2023. Quel che è certo è che sono già parecchi e, è sensato pensarlo, aumenteranno.

Proviamo allora a ad elencare quelli al momento ufficializzati, ben sapendo che se ne aggiungeranno via via altri, grandi e piccoli. Gli appuntamenti verranno man mano caricati sul portale ufficiale (il sito è bergamobrescia2023.it), dove si potranno consultare selezionando la località (Bergamo o Brescia) e la data dell’evento. Gli appuntamenti bresciani, inoltre, si portanno consultare anche sull'agenda ABrescia del GdB.

Cosa sapere prima

Importante ricordare che per la Capitale sono state lanciate due iniziative per promuovere la partecipazione più ampia possibile. Fondazione Brescia Musei regalerà a tutti i residenti nel Comune di Brescia, per l’intero anno, l’ingresso illimitato e gratuito a tutti i musei, e propone la Museum Pass che con 20 euro (sono previste varie riduzioni, info bresciamusei.com) consente di entrare in tutti i musei cittadini.

Abbonamento Musei Lombardia, in collaborazione con Regione e Fondazione Cariplo, prevede offerte per chi acquista la carta che con 45 euro l’anno (abbonamento Musei Lombardia e Valle d’Aosta), 52 euro (Lombardia e Piemonte) o 87 euro (le tre regioni; anche qui sono previste riduzioni) garantirà l’ingresso gratuito a musei e mostre a Brescia e Bergamo, e darà la possibilità di partecipare a eventi e visite guidate riservate, ottenere sconti sulle iniziative, e accumulare punti fedeltà per avere in premio biglietti d’ingresso a mostre e concerti, o cataloghi d’arte (info: abbonamentomusei.it).

Marzo

dal 3 al 5 - negli spazi dei musei civici lo spettacolo «An ideal city» proposto da Fondazione nazionale della danza/Aterballetto

10 - tra Brescia, Borgonato di Corte Franca e Bergamo si inaugura l'installazione «Vite operose», opera d'arte partecipata coordinata da Valerio Rocco Orlando per Academia Berlucchi

11 - al Museo Diocesano di Brescia si inaugura la mostra «Ceruti sacro e la pittura a Brescia tra Ricci e Tiepolo»

11 - a Gardone Riviera il Vittoriale festeggia il 160° della nascita di Gabriele d'Annunzio, e apre la stagione con due mostre dedicate all'imprenditore e mecenate Vittorio Cini e al pittore Lorenzo Viani

12 - Brescia Art Marathon è l'evento podistico storico della città, quest'anno partenza e arrivo sono in Piazza Loggia

18 - nel concerto idiofono (vale a dire di campane) più grande del mondo, alle 20 le campane di tutti i paesi delle due province suonano rintocchi in memoria delle vittime del Covid

24 - al Museo di Santa Giulia, nell'ambito del Brescia Photo Festival si inaugura la mostra «Luce della montagna» con opere di Ansel Adams, Martin Chambi, Vittorio Sella e un portfolio dedicato alle Alpi e Prealpi bresciane del fotografo tedesco Axel Hutte

31 - a Cellatica alla Casa museo della fondazione Paolo e Carolina Zani si apre la mostra «Il tavolo delle meraviglie» dedicata ad uno dei capolavori custoditi nella collezione

31 - a Bergamo e Brescia la mostra fotografica promossa da Fondazione Negri, Fondazione per la storia economica e sociale di Bergamo, Fondazione Dalmine e Musil racconta la «Cultura d'impresa» e le storie di innovazione nelle due città.

Aprile

1 - in Castello, negli spazi al primo piano del Grande Miglio, si apre la mostra «I nodi della collezione del Paradiso»: in dialogo una selezione di tappeti della collezione Zaleski e opere d'arte contemporanea

4 - a Palazzo Tosio, sede dell'Ateneo di Brescia, la mostra «Basiletti e l'antico» rende omaggio all'artista e archeologo che fu tra gli scopritori nel 1826 della Vittoria Alata al Capitolium

15 - tappa al centro culturale Aldo Moro di Orzinuovi dello spettacolo «Giorni Muti. Notti bianche» realizzato da (e con) infermieri e medici del Pronto soccorso dell'ospedale di Bergamo

28 e 29 - in due giorni consecutivi, a Bergamo e poi a Brescia, si inaugura il 60° Festival Pianistico internazionale, sul tema della «Rinascita» con il concerto dell'Orchestra del Festival diretta da Piercarlo Orizio.

Maggio

2 - si apre al Kilometro rosso di Bergamo il Festival dell'Innovazione «Il rosso e il blu», che proseguirà fino all'11 maggio anche negli spazi del Csmt - Innovative contamination hub di Brescia

6 - in un luogo «misterioso» di Brescia debutta lo spettacolo «Le città invisibili. Il futuro è un dovere» liberamente ispirato all'opera di Italo Calvino, con la drammaturgia di Marco Archetti e Silvia Quarantini, e la regia di Fausto Cabra per il Ctb

7 - partendo da Bergamo e da Brescia, nei due territori si snodano i cortei della Marcia della pace che si incontreranno a Palazzolo

13 e 14 - a Bergamo e a Brescia si tengono le rappresentazioni conclusive del progetto di danza partecipata «Agorà. Le città vicine» con il coreografo Virgilio Sieni sul tema della comunità

19 - nei Giardini del Castello si inaugura la mostra-installazione delle sculture «animalier» di Davide Rivalta

20 e 21 - a Ospitaletto alla Cascina Cattafame la cooperativa Fraternità organizza due giorni dedicati alla «Cultura della legalità», con un convegno e momenti per i giovani dedicati alla musica e allo sport

26 - al Vittoriale di Gardone Riviera prende il via la stagione estiva con il festival «GardaLo!»

date da definire - negli spazi del Castello il «Parallel festival» dedicato alla scena musicale giovanile.

Giugno

4 - tra Bergamo e Brescia lungo 80 chilometri si snoderà la catena umana di Viva Vittoria, opera relazionale condivisa che ricorda il «distanziamento sociale» durante i mesi della pandemia

9 - al Parco archeologico Brixia e nel Museo di Santa Giulia si inaugurano le installazioni del videoartista Fabrizio Plessi per il progetto «Brixia sposa Plessi»

9 e 10 - nelle piazze e in luoghi simbolici della città la Festa dell'Opera, che per la prima volta si sviluppa su due giornate

dal 14 al 17 - parte e arriva a Brescia la Mille Miglia, che nell'edizione speciale per il 2023 toccherà anche la città di Bergamo

24 - sui palchi allestiti nel centro storico e nei quartieri si celebra la Festa della Musica con centinaia di performance dal vivo

date da definire - negli spazi del Teatro romano il festival di musica contemporanea «sub limen».

Luglio

8 e 9 - il Parco delle Cave farà da cornice a due serate del festival «Jazz on the road» che proseguirà in città fino al 14 luglio

14 - in Santa Giulia apre la mostra «Cinema Mattotti», omaggio all'illustratore di origine bresciana, autore di opere di cinema d'animazione e di tanti manifesti dedicati alla settima arte

20 e 22 - per la prima volta in estate, al Teatro Grande debutta il nuovo allestimento di «Madama Butterfly» di Puccini con il soprano Eleonora Buratto, con la regia di Rodula Gaitanou e la direzone del maestro Riccardo Frizza.

Agosto

31 - in Piazza Loggia inaugura il Festival di teatro «La Strada Extra Large» promosso da Claps, che proseguirà al parco Castelli di Mompiano fino al 17 settembre.

Settembre

9 - negli spazi rinnovati della Cavallerizza si apre la mostra «Presente inquieto» a cura dell'Associazione artisti bresciani, con un centinaio di opere di venti artisti della nostra città e altrettanti da Bergamo

17 - a Sarnico, sul ponte che unisce le due sponde bresciana e bergamasca dell'Oglio, il flash mob «Abbattere i muri e andare oltre lo sguardo» promosso dalle cooperative che si occupano di disabilità

dal 17 al 24 - il Festival musicale che rende omaggio a Fabrizio De Andrè, a cura dell'associazione Cieli vibranti

29 - in Santa Giulia inaugurazione della mostra «Brescia cinquecento. Lo spirito della città» che attorno al ritratto di Moretto di Fortunato Martinengo in prestito dalla National Gallery di Londra, ricostruisce l'ambiente artistico, sociale e spirituale della Brescia del '500

30 - si inaugura il festival di teatro diffuso «Che spettacolo!» dedicato a bambini e ragazzi, con appuntamenti nei quartieri periferici e sul territorio

date da definire - in Castello «Epicentro music festival» porta in scena la musica emergente e i protagonisti delle colonne sonore dell'estate 2023.

Ottobre

dal 4 all'8 - su iniziativa di Università Cattolica, Editrici La Scuola e Morcelliana, Brescia Musei, Fondazione Asm e Confindustria Brescia, il primo festival dell'educazione dedicato alle «Comunità educative».

Novembre

10 - in Santa Giulia si inaugura una nuova esposizione dedicata ad «Arte e diritti» e all'espressione di autori contemporanei che utilizzano l'espressione artistica come strumento di denuncia, in occasione del Festival della Pace

dal 24 al 26 - un weekend dedicato all'arte contemporanea, con visite agi studi degli artisti e alle collezioni private in città, e l'inaugurazione di una mostra a palazzo monti di piazza Tebaldo Brusato

24 - in Palazzo Martinengo di via Musei, fino al 17 dicembre la mostra dei vincitori della XV edizione del premio Nocivelli di arte contemporanea.

