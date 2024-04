Sagra del loertis a Castel Mella: chef Mainardi ospite d’onore

Non è solo un evento gastronomico, ma un tuffo nel passato, alla riscoperta delle antiche tradizioni bresciane. Diciottesima edizione per l’attesissima «Sagra del loertis», dal 24 al 28 aprile a Castel Mella: il paese è pronto a trasformarsi nella capitale dell’erba selvatica nota anche come «luppolo comune», grazie alle tante bancarelle, esposizioni e iniziative che animeranno le cinque giornate dedicategli.

Il programma

Il programma è ricco e vario: sabato alle 16 ci sarà lo chef Andrea Mainardi, ospite d’eccezione, che proporrà varie ricette con il loertis, mentre la sera i trattori antichi passeranno per le vie del centro.

Domenica mattina, dimostrazione di aratura all’antica nel campo di viale Lombardia, cerimonia d’apertura della sagra; nel pomeriggio, sfilata dei bovari del bernese, torneo di briscola, spettacolo «L’animatrice Strampalata» e presentazione del libro «I bambini delle nuvole» di Alberto Manini. Per i più piccoli, laboratori di falegnameria, percorso con go kart a pedali e lo spettacolo di burattini con i Cantafiabe «La polvere velocina».

Per intrattenere e coinvolgere tutti, in piazza San Siro ci sarà una mostra sul mondo contadino, con la presenza anche di vari animali, a cura di «La vecchia fattoria di Pontoglio»; in cascina Castello si potranno ammirare gli antichi mestieri e i giochi di una volta.

Antichi usi

«Portiamo avanti ormai da 18 edizioni questa bella manifestazione legata alle nostre più antiche tradizioni di paese agricolo, dove il "loertis" era un ingrediente umile e semplice, ma molto utilizzato in cucina dai nostri padri e nonni - commenta il sindaco Giorgio Guarneri -. La sagra è un appuntamento fisso che ci riempie di orgoglio, un punto di incontro per tutta la comunità. Il ricco programma di eventi e la parte gastronomica sono sintomo di forte sinergia tra l’amministrazione comunale e le associazioni, senza le quali tutto questo non potrebbe esistere».

Lo stand gastronomico sarà aperto dalle 19 e per i pranzi di giovedì 25 e domenica 28 in piazza Unità d’Italia con i migliori piatti della tradizione contadina; è organizzato dalle locali associazioni venatorie, Federcaccia e Anuu, dall’associazione Mondo Bambino e dall’oratorio Paolo VI. Saranno inoltre ospiti le cantine del vicino consorzio Montenetto.