Vino, kimono e musica: a La Montina un ponte tra Brescia e il Giappone

In Franciacorta torna il Festival di Primavera, che quest’anno avrà anche un sapore orientale. La cantina La Montina di Monticelli Brusati, in via Baiana, ospita infatti in questo periodo un’esposizione di kimono, proponendo allo stesso tempo un programma di esperienze pensate per valorizzare il legame tra vino, territorio e convivialità, creando un ponte tra Franciacorta e Giappone.

Le giornate

Le giornate del 14 e 15 marzo avranno inizio con una visita guidata alla cantina, un percorso alla scoperta delle gallerie storiche e del Metodo Franciacorta, accompagnato dall’accesso alla mostra «L’attesa». Nel corso della mattinata, i visitatori avranno inoltre la possibilità di assistere al suggestivo rituale della vestizione della geisha, un momento che restituisce il valore del gesto, della preparazione e della disciplina, elementi profondamente affini alla cultura del vino.

L’esperienza proseguirà con il pranzo tradizionale «Home Kaiseki», interpretato dalla chef Tomoko in sinergia con gli chef di Villa Baiana, un percorso gastronomico composto da una successione di piccole portate bilanciate nei sapori, nelle consistenze e nei colori, pensate per riflettere l’armonia e l’equilibrio della cucina giapponese.

Il pranzo sarà accompagnato da un calice di benvenuto di Montina Franciacorta Satèn e includerà una selezione di specialità tradizionali, tra cui tofu con gamberi in salsa dashi, insalata di calamari, sashimi, riso con alghe Hijiki e pollo, fino al dolce dorayaki. Per chi desiderasse approfondire ulteriormente la conoscenza dei vini della cantina, sarà inoltre disponibile un’area tasting dedicata, con la possibilità di degustare diverse etichette al calice.

A chiusura del Festival, la sera di domenica, Montina propone una visita guidata serale alle cantine e alla mostra, seguita da una cena degustazione dinamica organizzata in «isole del gusto», dove specialità della cucina giapponese contemporanea dialogano con i Franciacorta. La serata proseguirà con un DJ set accompagnato dalla voce di Annalisa Singer.