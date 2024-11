Miglior enotecario d’Italia, due bresciani in corsa per la vittoria

Mattia Manganaro e Nicola Prestini oggi in finalissima a Roma. Intanto a Golosaria trionfa «Biesse Wine»

Il miglior enotecario d’Italia? Potrebbe essere bresciano: due under 30 della nostra provincia si contendono il titolo insieme ad altri quattro professionisti di Roma, Milano, Siena e Alba Adriatica (Te). La sfida si tiene oggi nella Città Eterna. È la finalissima del concorso organizzato da Aepi (Associazione enotecari professionisti italiani), che ha l’obiettivo di valorizzare la figura dell’enotecario professionista, un ruolo in costante crescita che attrae molti giovani. In città Sono Mattia