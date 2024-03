Marisa Laurito a Celebrity Chef con Alessandro Borghese: «Vado dove mi diverto»

«Per me la cucina è quotidianità e un atto d’amore, oltre che la mia carriera». Parola di Alessandro Borghese, pronto a tornare in scena tra personaggi famosi del mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, alle prese con i fornelli nelle nuove puntate di «Alessandro Borghese Celebrity Chef». Il format è girato negli spazi dei ristoranti di Milano e di Venezia «AB - Il lusso della semplicità» e prodotto da Banijay Italia; arriverà in prima tv assoluta su Tv8, da domani, 25 marzo, dal lunedì al venerdì, alle 19.10.

Nelle nuove puntate, chef Borghese è affiancato dalla new entry Marisa Laurito (molto legata alla nostra città per motivi sentimentali, come lei spesso racconta) e dal confermato Riccardo Monco, chef tristellato di Enoteca Pinchiorri di Firenze.

«La grande novità di questa stagione è l’arrivo di Marisa - commenta Alessandro Borghese -, che ho fortemente voluto e cercato. Sono l’uomo più felice del mondo ad averla con me in questa avventura, perché è una grande professionista, dalla quale imparo sempre. Conosce il cibo in modo viscerale, è ironica e divertente. Me la terrò stretta».

Rinnovate le regole del format: Borghese non è più solo padrone di casa, ma anche giudice, aggiungendo i suoi voti a quelli di Laurito e Monco. Ciascun giudice ha a disposizione 6 stelle, 3 nere e 3 bianche, per premiare ogni "celebrity" su una scala da 0 a 3. «Giudicherò i concorrenti anch’io - prosegue Borghese -, ma la base di tutto rimane un gioco, che deve essere anche divertente. La cucina ha un potere evocativo che sveglia gli eterni bambini che sono in noi».

In sfida la prima settimana ci saranno Daniele e Stella Bossari, Toni Bonji e Ubaldo Pantani, Alessandra Celentano e Garrison, Carlo Lucarelli e Pablo Trincia, oltre a Barbara Bouchet e Corinne Clery.

La new entry

«Ho accettato di buon grado di partecipare al programma - commenta Marisa Laurito -, perché vado sempre dove mi diverto. Amo la cucina e quale miglior modo per assaggiare un po’ di tutto? Sogno che Richard Gere o Brad Pitt cucinino un giorno per me. Conoscevo già Alessandro, figlio di un’amica con la quale ho condiviso tante esperienze (Barbara Bouchet, ndr). Anche con Riccardo si è creata una bellissima atmosfera. Tanti concorrenti si presentano come grandi chef, ma spesso poi mangiamo una schifezza». In sala i commensali voteranno a maggioranza: alla "celebrity" che ha cucinato meglio va una stella. Chi riceve più stelle al termine della cena conquista il titolo di «Celebrity Chef» della serata.

L’avvio della nuova stagione di «Alessandro Borghese Celebrity Chef» arriva quasi contemporaneamente all’apertura di ABKS Break Time, il nuovo bistrot firmato dallo chef, che completa la struttura del Padel Palace di Milano, del quale Borghese è socio con altri personaggi dello spettacolo e dintorni.