Mangiare il manzo all’olio ai piedi delle mura venete di Rovato

Chilometro del manzo all’olio di Rovato: tra meno di un mese, venerdì 13 settembre, almeno un migliaio di persone torneranno a sedersi assieme a tavola, a partire dalle 20, per una serata di gala voluta da Comune e ristoratori.

Dove sarà

Dopo la prima edizione (quella 2019) lungo corso Bonomelli - la «strada larga» della capitale della Franciacorta - e la pausa imposta dalla pandemia da Covid, per il 2024 è stata riconfermata la location 2023, «la splendida cornice - spiega il sindaco di Rovato, Tiziano Belotti - degli spalti pedonali, affacciati sulle preziose mura venete rovatesi. Si cenerà attorno ai tavoli apparecchiati con cura e con vista su fossato e mura. Questo luogo, così ricco di storia, è perfetto per ospitare una cena a base di manzo all’olio, il nostro piatto tipico che pure rappresenta perfettamente la nostra identità di città mercatale, crocevia di uomini e merci e sede di un antichissimo mercato del bestiame da cui la pietanza ha senz’altro preso origine».

Festa per mille ai piedi della mura venete - © www.giornaledibrescia.it

La ricetta

Protagonista sarà la ricetta originale del manzo all’olio, che il Comune ha voluto blindare anche formalmente alcuni anni fa, mettendo nero su bianco alcuni paletti inderogabili. L’ingrediente carneo è unicamente il taglio anatomico denominato cappello del prete. Altri ingredienti sono: olio extravergine di oliva, aglio, pangrattato, acciughe, prezzemolo e acqua. Benché non comune, può essere previsto l’utilizzo di Grana Padano Dop.

Per partecipare alla cena è necessario acquistare il biglietto al prezzo di 30 euro. Diverse le modalità: fisicamente all’Ufficio economato del Comune di Rovato, in via Lamarmora 7, o direttamente nei ristoranti aderenti: La Loggia, Pier Trattoria, Trattoria del Gallo, Trattoria Piazza Mercato e Come una volta. È anche possibile prenotare e ottenere informazioni al 340.2526554 (WhatsApp).

Menù

Il menù prevede un antipasto di salumi e formaggi locali, manzo all’olio di Rovato De.Co. con polenta di mais rostrato rosso, dolce artigianale, acqua, vino rosso Curtefranca Doc e caffè. Il tutto con musica, animazione, gadget a tema e tanta voglia di stare insieme, celebrando Rovato e la sua cucina. In caso di maltempo e di annullamento del «Chilometro del manzo all’olio», sarà possibile degustare il medesimo menù nei ristoranti aderenti entro il 20 ottobre, presentando il coupon.