La Franciacorta eletta miglior regione internazionale del vino 2024

La Franciacorta si aggiudica uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nel panorama enologico, venendo eletta International Wine Region of the Year 2024 (non-U.S.) ai Wine Star Awards di Wine Enthusiast che si sono svolti il 27 gennaio a San Francisco.

Questo premio celebra non solo la qualità e l’eccellenza dei vini ma anche il ruolo di Franciacorta come punto di riferimento a livello globale nel mondo del vino, un simbolo di prestigio per la viticoltura italiana.

«Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con ancora più determinazione – ha dichiarato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta –. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma i risultati che stiamo raggiungendo, anche a livello internazionale, ci stimolano a lavorare rispettando la terra, con l'obiettivo di consolidare la posizione di Franciacorta come punto di riferimento globale per i vini di alta qualità».

Questo premio sottolinea anche il crescente successo delle strategie di marketing e posizionamento del brand Franciacorta, con particolare riferimento al mercato statunitense. In questa area, infatti, il Consorzio ha recentemente avviato importanti collaborazioni con eventi di alto profilo, come gli Emmy Awards e con la Guida Michelin Usa, opportunità che hanno contribuito significativamente a rafforzare la visibilità della Denominazione.