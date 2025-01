Franciacorta: vendite 2024 in leggero calo, ma il brand cresce

Lo scorso anno vendute 19 milioni di bottiglie, -2% sul 2023. Lunedì a San Francisco la consegna del Wine Region

Anche la crisi dell’automotive può paradossalmente influenzare le vendite di un Franciacorta. «Non vediamo antibiotici, ma beni voluttuari - chiosa il presidente del Consorzio, Silvano Brescianini -. Se l’economia arranca, se le filiere sono in difficoltà, se girano meno soldi, questo si ripercuote sulle vendite di bollicine, in Italia come all’estero». Il 2024 non è stato un anno facile per nessuno. Il consumo di champagne è crollato del 9% (stime del Comité Champagne, che è stato diffuso nei g