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Tra gusto e moda, a Brescia il lino diventa un gelato

Un gusto chic e ricercato, nato dalla collaborazione tra Follia Abbigliamento e LaPecoraNera, già disponibile nei punti vendita di Brescia e Rezzato
La sede della gelateria in Piazza Vittoria
La sede della gelateria in Piazza Vittoria

Se pensavate di avere gustato ogni possibile varietà di gelato, preparatevi a ricredervi. La collaborazione con LaPecoraNera, celebre per la sua creatività nel mondo del gelato, ha portato a una creazione unica: il gelato al lino.

La fibra più nobile dell'estate cambia stato fisico per trasformarsi in un'esperienza sensoriale unica e donare un gusto leggero, chic e ricercato.

La collaborazione

Il successo di questa iniziativa è frutto della collaborazione tra Follia Abbigliamento e LaPecoraNera, che insieme, hanno saputo soddisfare chi è alla ricerca di un gusto sorprendente ma allo stesso tempo delicato, unendo la «morbidezza» del lino al «sottozero» del gelato in un mix perfetto.

A dare vita a queste creazioni è stato Oscar Nassa, fondatore de LaPecoraNera, che attraverso le sue sedi nel bresciano, è diventato un punto di riferimento per chi desidera sperimentare senza perdere la qualità del gusto artigianale del gelato.

Il gelato al lino è già disponibile e attende di essere scoperto presso i punti vendita di LaPecoraNera a Brescia, in Piazza della Vittoria e a Rezzato, in via Macina, 8.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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LaPecoraNeraFollia Abbigliamentogelatolino
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