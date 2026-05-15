Tra gusto e moda, a Brescia il lino diventa un gelato

La fibra più nobile dell'estate cambia stato fisico per trasformarsi in un'esperienza sensoriale unica e donare un gusto leggero, chic e ricercato.

La collaborazione

Il successo di questa iniziativa è frutto della collaborazione tra Follia Abbigliamento e LaPecoraNera, che insieme, hanno saputo soddisfare chi è alla ricerca di un gusto sorprendente ma allo stesso tempo delicato, unendo la «morbidezza» del lino al «sottozero» del gelato in un mix perfetto.

A dare vita a queste creazioni è stato Oscar Nassa, fondatore de LaPecoraNera, che attraverso le sue sedi nel bresciano, è diventato un punto di riferimento per chi desidera sperimentare senza perdere la qualità del gusto artigianale del gelato.

Il gelato al lino è già disponibile e attende di essere scoperto presso i punti vendita di LaPecoraNera a Brescia, in Piazza della Vittoria e a Rezzato, in via Macina, 8.