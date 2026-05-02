LaPecoraNera, exploit in Cina: aperte altre due gelaterie

La gelateria Lapecoranera guidata da Oscar Nassa, rafforza la propria presenza in Cina con una nuova fase di espansione, che punta su location ad alta visibilità e su un posizionamento sempre più internazionale del gelato artigianale italiano. Il marchio del gruppo Oficina srl è presente oggi in 14 punti vendita distribuiti fra Brescia e provincia, ha un fatturato di 6 milioni di euro ed un centinaio di addetti.