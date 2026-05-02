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LaPecoraNera, exploit in Cina: aperte altre due gelaterie

Il gruppo guidato da Oscar Nassa porta a 7 i punti vendita nel Paese del Dragone, tra Suzhou e Shanghai: il gruppo conta in provincia di Brescia 14 gelaterie
Francesca Zani
Il gelato made in Brescia piace ai cinesi
Il gelato made in Brescia piace ai cinesi

La gelateria Lapecoranera guidata da Oscar Nassa, rafforza la propria presenza in Cina con una nuova fase di espansione, che punta su location ad alta visibilità e su un posizionamento sempre più internazionale del gelato artigianale italiano. Il marchio del gruppo Oficina srl è presente oggi in 14 punti vendita distribuiti fra Brescia e provincia, ha un fatturato di 6 milioni di euro ed un centinaio di addetti.

Ai cinque punti in Cina se ne aggiungono ora altri due: un laboratorio con punto vendita nel centro storico di Suzhou e un pop-up store all’interno della Oriental Pearl Tower di Shanghai, uno degli snodi turistici più frequentati al mondo. L’intervento a Suzhou interesserà l’area di Pingjiang Road, dove verrà realizzato uno spazio produttivo di nuova generazione affiancato alla vendita diretta. A Shanghai Lapecoranera apre invece nella torre simbolo della città: operazione di forte impatto in termini di visibilità: la struttura, con i suoi 468 metri, attira ogni anno milioni di visitatori e costituisce una vetrina globale per il Made in Italy.

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