LaPecoraNera, exploit in Cina: aperte altre due gelaterie

La gelateria Lapecoranera guidata da Oscar Nassa, rafforza la propria presenza in Cina con una nuova fase di espansione, che punta su location ad alta visibilità e su un posizionamento sempre più internazionale del gelato artigianale italiano. Il marchio del gruppo Oficina srl è presente oggi in 14 punti vendita distribuiti fra Brescia e provincia, ha un fatturato di 6 milioni di euro ed un centinaio di addetti.
Ai cinque punti in Cina se ne aggiungono ora altri due: un laboratorio con punto vendita nel centro storico di Suzhou e un pop-up store all’interno della Oriental Pearl Tower di Shanghai, uno degli snodi turistici più frequentati al mondo. L’intervento a Suzhou interesserà l’area di Pingjiang Road, dove verrà realizzato uno spazio produttivo di nuova generazione affiancato alla vendita diretta. A Shanghai Lapecoranera apre invece nella torre simbolo della città: operazione di forte impatto in termini di visibilità: la struttura, con i suoi 468 metri, attira ogni anno milioni di visitatori e costituisce una vetrina globale per il Made in Italy.