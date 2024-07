Guida 50 Top Pizza, la Cascina dei Sapori è 15esima

È una pizza molto amata dai bresciani, e non smette di ottenere riconoscimenti. La Cascina dei Sapori di Antonio Pappalardo è di nuovo nella classifica della guida 50 Top Pizza Italia, al quindicesimo posto.

Per la pizzeria di Rezzato, attiva da 17 anni, è una conferma dell’apprezzamento per la cura degli impasti e la ricerca degli ingredienti che la squadra di Pappalardo mette nelle sue creazioni. Ma non solo, perché oltre alla Cascina dei Sapori entra in classifica anche Inedito, secondo locale di Pappalardo in centro a Brescia, che si piazza alla 69esima posizione. Sono le uniche due pizzerie bresciane in classifica.

«Siamo davvero molto contenti – dice il pizzaiolo bresciano d’adozione –. Certo della conferma della Cascina, ma ci ha colpiti l’ingresso di Inedito, una vera soddisfazione per i ragazzi che ci lavorano. È un progetto iniziato 4 anni fa e questo riconoscimento ha un’ulteriore conferma della direzione presa: due locali con le stesse linee guida, ma con due identità differenti, un concetto questo che cerchiamo sempre di comunicare ai nostri clienti».