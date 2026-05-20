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Il gin del bresciano Pellegrini è il migliore in Italia (di nuovo)

Per il quarto anno di fila 25Zero14 ha ricevuto la medaglia d’oro ai World gin awards di Londra
Barbara Fenotti
Il bresciano Andrea Pellegrini
Il bresciano Andrea Pellegrini

Un gin nato a Brescia e arrivato, ancora una volta, fino a Londra. Non come caso isolato, ma come tappa di un percorso costruito nel tempo.

Miglior gin italiano

25Zero14, il progetto guidato da Andrea Pellegrini, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo un riconoscimento ai World gin awards nella City. Il premio come Miglior gin italiano conferma l’attenzione raccolta dal marchio nel settore degli spirits premium e segnala la capacità di restare competitivo in un mercato molto affollato.

Alla base del progetto c’è l’idea di proporre un gin riconoscibile, costruito su botaniche selezionate, un profilo aromatico definito e una cura costante del prodotto. Una scelta che ha permesso a 25Zero14 di ritagliarsi uno spazio, partendo da Brescia e guardando anche al mercato internazionale.

Nato da un’intuizione

Dietro il marchio c’è il lavoro di Pellegrini, che ha trasformato un’intuizione iniziale in un’attività strutturata, fatta di produzione, distribuzione, eventi e collaborazioni. Il legame con il territorio resta presente, ma senza chiudere il progetto in una dimensione locale: Brescia è il punto di partenza, Londra uno dei luoghi in cui il prodotto viene valutato e riconosciuto.

Le quattro affermazioni consecutive ai World gin awards non raccontano soltanto un singolo risultato, ma una certa regolarità nel percorso del brand. In un settore in cui immagine, qualità e posizionamento devono procedere insieme, 25Zero14 continua a lavorare sulla propria identità.

Il gin 25Zero14 è il migliore in Italia
Il gin 25Zero14 è il migliore in Italia

Più che un traguardo definitivo, il riconoscimento rappresenta una tappa. E conferma che anche da Brescia possono nascere progetti capaci di misurarsi con un mercato ampio, competitivo e in continua evoluzione.

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