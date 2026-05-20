Il gin del bresciano Pellegrini è il migliore in Italia (di nuovo)

25Zero14 , il progetto guidato da Andrea Pellegrini , ha ottenuto per il quarto anno consecutivo un riconoscimento ai World gin awards nella City. Il premio come Miglior gin italiano conferma l’attenzione raccolta dal marchio nel settore degli spirits premium e segnala la capacità di restare competitivo in un mercato molto affollato.

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Alla base del progetto c’è l’idea di proporre un gin riconoscibile, costruito su botaniche selezionate, un profilo aromatico definito e una cura costante del prodotto. Una scelta che ha permesso a 25Zero14 di ritagliarsi uno spazio, partendo da Brescia e guardando anche al mercato internazionale.

Nato da un’intuizione

Dietro il marchio c’è il lavoro di Pellegrini, che ha trasformato un’intuizione iniziale in un’attività strutturata, fatta di produzione, distribuzione, eventi e collaborazioni. Il legame con il territorio resta presente, ma senza chiudere il progetto in una dimensione locale: Brescia è il punto di partenza, Londra uno dei luoghi in cui il prodotto viene valutato e riconosciuto.

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Le quattro affermazioni consecutive ai World gin awards non raccontano soltanto un singolo risultato, ma una certa regolarità nel percorso del brand. In un settore in cui immagine, qualità e posizionamento devono procedere insieme, 25Zero14 continua a lavorare sulla propria identità.

Il gin 25Zero14 è il migliore in Italia

Più che un traguardo definitivo, il riconoscimento rappresenta una tappa. E conferma che anche da Brescia possono nascere progetti capaci di misurarsi con un mercato ampio, competitivo e in continua evoluzione.