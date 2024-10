Franciacorta sul tetto del mondo del vino. Il Docg ha ottenuto uno dei più prestigiosi riconoscimenti globali del settore, venendo eletta «International (Non-U.S.) Wine Region of the Year 2024» ai Wine Star Awards di Wine Enthusiast.

Leggi anche Come ha fatto il Franciacorta a diventare il Franciacorta

Il riconoscimento sarà consegnato il prossimo 27 gennaio al Westin St. Francis di San Francisco, California, durante il Black Tie Gala. Entusiasta il presidente del Consorzio per la tutela del Franciacorta Docg, Silvano Brescianini: «Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con ancora più determinazione. Sappiamo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma i risultati che stiamo raggiungendo, anche a livello internazionale, ci stimolano a lavorare rispettando la terra, con l’obiettivo di consolidare la posizione di Franciacorta come punto di riferimento globale per i vini spumanti di alta qualità».

Leggi anche Bollicine Franciacorta per la Guida Michelin in California

Il premio è stato assegnato dopo il lavoro collettivo svolto da Consorzio e da tutte le cantine associate, impegnati da anni nella valorizzazione del territorio e nel miglioramento continuo della qualità dei vini. A essere premiate, in particolare, sono state le strategie di marketing e di posizionamento del brand Franciacorta, soprattutto sul mercato internazionale, a partire dall’operazione lanciata da tempo negli Stati Uniti, dove Franciacorta ha stretto partnership strategiche con eventi di alto profilo, come gli Emmy Awards e, più recentemente, con la Guida Michelin Usa, consolidando la visibilità internazionale del Docg e il suo valore come «premium sparkling wine».

Leggi anche Miriam Leone sarà la special guest del Franciacorta agli Emmy Awards

Da qui la scelta del Docg bresciano per i Wine Star Awards, che quest’anno festeggiano il 25esimo anniversario, scegliendo di anno in anno le realtà che hanno dato un contributo straordinario all’industria del vino.

Un calice di Franciacorta - © www.giornaledibrescia.it

«Questo riconoscimento – aggiunge Brescianini - non solo rafforza Franciacorta come leader nel vino italiano, ma aumenta significativamente la sua visibilità nel mercato statunitense e globale, aprendo la strada a nuove opportunità di collaborazione e crescita. Franciacorta si conferma così ambasciatore dell’eccellenza italiana e riferimento nel mondo del vino di alta qualità». A conferire l’alloro al Franciacorta Docg è Wine Enthusiast Companies, fondata nel 1979 da Adam e Sybil Strum e che oggi si divide tra una dimensione commerciale (tra e-commerce e business-to-business, sono milioni i consumatori raggiunti dallo shop online o di posta diretta) e l’omonima rivista, sia cartacea che online, forte di 4,5 milioni di visualizzazioni di pagina mensili; numeri che certificano Wine Entusiast come leader del settore con il maggior traffico di qualsiasi sito web di media sul vino.