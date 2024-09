Birre e sapori tipici: i food truck tornano a Castel Mella con Eatinero

La carovana più gustosa d’Italia sta per tornare a Castel Mella dove, da venerdì 13 a domenica 15 settembre, piazza Unità d’Italia si trasformerà in un paradiso culinario per gli amanti dello street food. Un fine settimana all’insegna dunque del buon cibo ma anche di tanta musica e divertimento.

«Siamo felici di ospitare anche quest’anno il Food Truck Festival di Eatinero giunto ormai all’ottava edizione – sottolinea il vicesindaco Daniele Mannatrizio –. L’atmosfera di festa e convivialità che si crea attira sempre molte persone curiose soprattutto di provare cibi nuovi e diversi».

Il progetto

I camioncini di Eatinero infatti trasportano in giro per l’Italia piatti tipici di varie località permettendo così a tutti di provarli: il progetto nato nel 2014 si è proposto fin da subito di diffondere la cultura del cibo di strada come espressione delle ricchezze dei territori attraverso eventi e iniziative culturali.

Tra i punti di forza di Eatinero c’è dunque innanzitutto l’attenzione all’utilizzo di ingredienti di qualità; inoltre, il fatto che il cibo venga preparato al momento su cucine a vista allestite nei food truck è molto affascinante. Ma non solo: il festival si presenta anche come l’occasione giusta per promuovere i Comuni che lo ospitano.

«L’evento viene organizzato sempre nelle piazze e nei centri storici proprio perché è un modo per far conoscere i paesi – continua il vicesindaco –. È un bel momento anche per animare gli spazi comuni: vedere la nostra piazza principale colma di persone è sempre una bella emozione».

Le prelibatezze

Tra i food truck protagonisti torneranno il famosissimo birrabus di Birra di Classe, lo scuolabus d’epoca con una selezione di oltre 30 birre artigianali italiane e che quest’anno si presenterà completamente rinnovato, il Truck & Roll per gli amanti di hamburger e panini gourmet ispirati alla cultura Usa, Nannì per gustare i sapori autentici dei Castelli Romani con panini farciti con porchetta di Ariccia, i tradizionali supplì e le innovative box degustazione, la Gioita per scoprire la tradizione emiliana, lo Scarrozzino per gli amanti dei prodotti tipici di Ascoli Piceno e molti altri.

«Ci saranno anche proposte per i vegetariani e i vegani: tutti potranno trovare qualcosa per soddisfare il proprio palato – conclude il vicesindaco Mannatrizio –. Ci sarà anche spazio per il dolce con lo Street Bakery: una pasticceria golosissima».