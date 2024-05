Il food truck migliore d’Italia è bresciano

È bresciano il migliore food truck d’Italia. Il vincitore assoluto delle finali italiane degli European Street Food Awards, svoltisi lo scorso weekend a Palazzolo, è stato infatti l’ormai celebre Fumetto, un'icona del gusto nostrano gestita con passione da Emanuele Bregoli e Roberta Anzioso.

Il lungo weekend trascorso al Parco Metelli della città dell’Ovest, che è coinciso anche con l’apertura estiva di «Darsena pop», è stato un tripudio di sapori e creatività culinaria, con l’evento Eatinero food truck festival. Questa competizione, la versione nazionale della più prestigiosa competizione europea, ha visto i migliori food truck italiani sfidarsi per ottenere un pass per la finale europea che si terrà a Saarbrücken, in Germania, dal 4 al 6 ottobre. E i risultati hanno premiato proprio l’attività che giocava «in casa» grazie ad una giuria composta da Victoria Small, Matteo Giarratana, Claudio Zappa e Bruno Belotti.

Il food truck Fumetto ha conquistato il cuore della giuria con la loro carne affumicata, french tacos, patate e pollo fritti. Al secondo posto il torinese Van Ver Burger, terzo posto per il milanese Pantura. Assegnato anche il riconoscimento del pubblico, il People’s choice award, al Rock Burger di Torino.

L’atmosfera nel Parco Metelli è stata elettrizzante: da venerdì sera fino a domenica notte i food truck hanno deliziato con le loro prelibatezze portando in tavola un tripudio di sapori regionali, etnici e gourmet. È stata un’edizione speciale che ha reso omaggio alla cultura del cibo di strada e alla passione degli artigiani del cibo. Oltre alle gare culinarie, i visitatori hanno inoltre potuto godere di una vasta selezione di birre artigianali grazie al Birrabus e assaporare cocktail e dolci. Per il centro di Palazzolo, che vede nel Parco Metelli il proprio polmone verde, è stato anche l’evento inaugurale di «Darsena pop» di Eatinero che, ogni giorno della settimana, ruoterà food truck diversi per tutta l’estate fino all'8 settembre.