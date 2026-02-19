Giornale di Brescia
Abbonati
CucinaAmbiente

Fagiolo della Valvestino e carciofo di Malegno: due gemme bio da tutelare

In tutto sono otto le specie vegetali lombarde che fanno ora parte dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
  • Il fagiolo della Valvestino e il carciofo di Malegno
    Il fagiolo della Valvestino e il carciofo di Malegno - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare
  • Il fagiolo della Valvestino e il carciofo di Malegno
    Il fagiolo della Valvestino e il carciofo di Malegno - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare
AA

Otto specie vegetali entrano a far parte dell’Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. Tra queste ci sono anche due prodotti bresciani: il fagiolo della Valvestino e il carciofo di Malegno. A comunicarlo è l’assessore regionale all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Alessandro Beduschi.

Oltre alle due varietà bresciane, sono stati riconosciuti anche il mais di Suzzara nel Mantovano, il pisello precoce di Miradolo Terme e il mais di Torre d’Isola nel Pavese. Sono della provincia di Bergamo invece il mais rostrato rosso di Rovetta e il castagno di Balestrera. Completa il quadro la patata bianca di Starleggia in provincia di Sondrio.

Cos’è l’Anagrafe della biodiversità

L’Anagrafe nazionale della biodiversità è il registro istituito dal Ministero dell’agricoltura per rispondere a un obiettivo: riconoscere il valore di prodotti a rischio estinzione o erosione genetica, ossia la perdita di diversità genetica dovuta alla distruzione di territorio come le foreste o all’industrializzazione di pratiche agricole. Pertanto l’ingresso di un prodotto nel registro comporta la sua conservazione e tutela.

«Iscrivere una varietà a questa Anagrafe – dichiara Beduschi – significa non solo delimitarne l’origine territoriale e le caratteristiche distintive ma certificarne l’esistenza. Non è un elenco simbolico: è un atto formale dello Stato. L’Anagrafe serve a trasformare varietà che rischiavano di scomparire in patrimonio protetto e potenzialmente valorizzabile, con un ruolo che unisce tutela ambientale, identità culturale e prospettiva economica».

Tuttavia non tutte le risorse possono farvi parte: per esserlo infatti devono essere correttamente caratterizzate e conservate nei campi, nelle aziende agricole oppure tramite centri di ricerca o banche del germoplasma, ossia strutture di conservazione fuori dal luogo naturale.

Le due specie bresciane

Il fagiolo della Valvestino è detto anche fagiolo di Spagna o del diavolo. Ed è una varietà è caratterizzata da piante rampicanti, molto vigorose e foglie alterne e trifogliate. I suoi fiori sono numerosi e di colore rosso, mentre quelli bianchi o bicolore sono più rari da trovare.

I fiori del fagiolo della Valvestino - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare
I fiori del fagiolo della Valvestino - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Comunemente veniva chiamato «El fasöl» perché era l’unico prodotto tradizionalmente coltivato nella zona della Valvestino. Secondo le informazioni disponibili sul Portale Nazionale della biodiversità si ipotizza che sia stato introdotto nel XVII secolo da commercianti lombardi. Anche se lo storiografo Vito Zeni, in una sua pubblicazione, afferma che «non vi sono testimonianze storiche della coltura di questa leguminosa in epoca anteriore al 1800».

La coltivazione del fagiolo - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare
La coltivazione del fagiolo - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare

L’origine del carciofo di Malegno invece è ignota, ma sempre secondo le ricerche presenti sul Portale, è certo che la sua coltivazione negli orti e nei terrazzamenti privati esista da almeno un secolo nel comune di Malegno

La pianta presenta un unico periodo di produzione, che va da aprile a giugno, e i suoi capolini centrali e laterali (ossia l'infiorescenza che si forma alle estremità del fusto principale e delle sue ramificazioni) sono molto più piccoli rispetto ad altre varietà

I fiori del carciofo - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare
I fiori del carciofo - Foto Portale Nazionale biodiversità di interesse agricolo e alimentare

Il carciofo è coltivato su suoli concimati, lasciando a disposizione di ciascuna pianta un metro quadrato affinché possa sviluppare le proprie foglie e i propri polloni (cioè i rami che si sviluppano ai piedi della pianta) senza impedimenti o stress.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
fagiolo della Valvestinocarciofo di Malegnoprodotti brescianipiante e fioriBrescia
Icona Newsletter

@News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario