Delizie bresciane per l’aperitivo pic-nic in Castello

Prodotti tipici, cortometraggi, visite guidate, cucina internazionale, pic-nic e musica. Torna, venerdì 28, «Ape da Noi - Metti una sera in Castello», l’iniziativa organizzata dall’assessorato al Turismo del Comune - le cui cabine di regia sono affidate ad Andrea Poli - sulla scia del Festival dei Sapori.

Quest’anno la formula si rinnova: con un format realizzato in collaborazione con Fondazione Brescia Musei, Museo di Scienze Naturali, Brescia nel Piatto e We Love Castello, l’appuntamento ha vinto il bando OgniGiorno InLombardia edizione 2024. Il progetto ha infatti lo scopo di promuovere l’attrattività cittadina attraverso le sue tipicità enogastronomiche, in particolare quelle con il marchio De.Co. (Denominazione comunale). Cinque le ricette che hanno ottenuto il riconoscimento: bossolà, biscotto bresciano, persicata, pirlo e bertagnì.

Veniamo al palinsesto. Dalle 18 c’è la possibilità di fruire degli spazi del Castello, consumando in autonomia un aperitivo pic-nic composto da prodotti del territorio o da prodotti delle città gemellate. Si potrà inoltre partecipare a diverse esperienze guidate, curate da realtà e associazioni del territorio che faranno conoscere i tesori del Cidneo. Per l’occasione sarà possibile anche accedere al Vigneto Pusterla, il più grande vigneto urbano d’Europa. Alle 20.30 alla Torre di Mezzo avrà luogo la cena in collaborazione con le città gemellate (Darmstadt, Logroño, Betlemme, Troyes, e di Kaunas, città lituana che siglerà a breve il gemellaggio), un percorso enogastronomico a più portate, comprensivo di prodotti della gastronomia locale e internazionale, accompagnato dalle musiche jazz della band Bombetta Swing.

Dalle 22.30, in Fossa Viscontea comincia l’afterdinner: «A cocktail night with Tom Collins», celebre protagonista della pluripremiata web serie ambientata a Brescia. La proiezione dei cortometraggi sarà accompagnata da dj set e cocktail preparati dai bartender di Cage9.

A completamento del già ricchissimo palinsesto, dalle 18 alle 24, nel piazzale Locomotiva avrà luogo una mostra-mercato dei produttori East Lombardy che ospiterà anche un «Laboratorio del gusto» curato dalla condotta Slow Food TerreAcque Bresciane. Infine, grazie alla collaborazione con Fondazione Brescia Musei, i musei del Castello, Museo delle Armi Luigi Marzoli e Museo del Risorgimento Leonessa d’ItaIia, saranno aperti gratuitamente dalle 18 alle 21.

Informazioni qui e sull’account Facebook e Instagram festivaldeisaporibrescia.