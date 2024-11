Dalla tinca al forno allo spiedo: il gusto bresciano al Beer my Lover

Sarà presente anche un’area tutta bresciana, che riunisce alcune realtà del mondo culinario gourmet del territorio, alla manifestazione Beer My Lover in programma da oggi a domenica al Brixia Forum.

L’Associazione Ristoranti, Trattorie, Hostarie Bresciane (Arthob), l’Associazione Cuochi bresciani, l’Associazione ristoratori di Clusane, l’Associazione Ristoratori Valcamonica e il Consorzio pasticcieri artigiani saranno i protagonisti di un mega stand di 120 metri quadrati, dove tutti i giorni verranno sfornate prelibatezze locali, tra cui le pizze dei bresciani fatte con i prodotti del territorio (oggi, domani e domenica dalle 11 alle 22).

Il palinsesto

«Abbiamo in programma un palinsesto molto ampio - spiega Francesco Giordano di Arthob -. Per la prima volta presenteremo la pizza made in Brescia fatta con una farina 100% bresciana prodotta nella Bassa dal Mulino Rivetti di Maclodio». Sarà poi possibile assaggiare il Casoncello della Fonte di Mompiano, ideato dagli studenti del corso serale del Mantegna in vista di Brescia-Bergamo 2023 (oggi dalle 12 alle 14) e la Tinca al forno di Clusane (oggi dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 22).

Domani dalle 12 alle 14 sarà la volta dei Gnoc de la Cua camuni e dalle 19 alle 22 toccherà al manzo all’olio con polenta.

Domenica il protagonista sarà lo spiedo, di cui alle 11 il gastronomo Marino Marini narrerà la storia. Dalle 12 alle 14 sarà poi servito accompagnato da polenta. Sempre dalle 11 alle 11.30 verrà presentata la birra dell’Istituto Mantegna a cura di Slow Food, che alle 15.30 introdurrà il Panettone dell’Alleanza.

Per i piccoli

Anche i più piccoli potranno approcciarsi al mondo della cucina, in particolare ai lievitati, con il laboratorio per preparare la pizza in programma sabato alle 15.30 e domenica alle 16.30.

«Il nostro stand sarà un vero e proprio polo della gastronomia, perché tutti i giorni viene presentato qualcosa di diverso - spiega Giordano -. Siamo lusingati ed entusiasti di questa tre giorni: non vediamo l’ora di raccontarci e raccontare il Bresciano con i suoi prodotti e le sue ricette».