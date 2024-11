Cortesie per gli ospiti, Fabio ed Eddy campioni di bon ton

È stata la passione per l’argenteria insieme alla cura maniacale per la casa e ad un dolce con i fiocchi a farli salire sul podio e conquistare l’altra sera Csaba della Zorza, Tommaso Zorzi e Roberto Valbuzzi, i tre severi giudici di «Cortesie per gli ospiti». Così gli orceani Fabio Alebardi ed Eddy Redolfi hanno vinto la competizione della trasmissione andata in onda in prima serata mercoledì su Real Time.

La competizione

Il format, di grande successo da più di un decennio, vede due coppie sfidarsi ai fornelli della propria casa davanti ad giuria di esperti in fatto di bon ton, cucina e mise en place.

Fabio ed Eddy hanno vinto contro Carolina e Vincenzo, due monzesi originari del Sud.

Appassionata di una cucina curata nei minimi dettagli, la coppia orceana ha offerto alla telecamera un’attenzione minuziosa ai particolari e all’eleganza, a cui si dedica peraltro ogni giorno e non solo in questa occasione, con tanto di foto sui social da far invidia ai migliori ristoranti.

La coppia

Fabio, agente di commercio, ed Eddy, store manager in una boutique di abbigliamento maschile a Orzinuovi, sposati dal 2016, entrambi ultratrentenni, hanno superato la sfida con un menù cucinato da Fabio, intitolato «Cortesie per il marito», dedicato ai piatti preferiti da Eddy, con cui vive da 10 anni.

Eddy ha curato il galateo della casa in fatto di tavola e pulizia, mentre Fabio è stato il vero protagonista ai fornelli. Su una tavola apparecchiata con la migliore argenteria («la colleziono da quando avevo 8 anni», ha rivelato ai giudici), Fabio, sofisticato cultore della bellezza e dell’eleganza, ha presentato un viaggio attraverso la passione gastronomica del compagno, partendo da un aperitivo bucolico in giardino a base di biscotti salati al salmone e bigné di granchio, per passare poi ai tonnarelli cacio e pepe, arrivare agli involtini di rana pescatrice con asparagi come secondo e approdare dulcis in fundo alla torta del loro matrimonio, una meringata che ha conquistato i palati della giuria.

Testa a testa

La sfida si è conclusa con un testa a testa serrato tra le due coppie e una vittoria sul filo del rasoio degli orceani, con 19 punti contro i 18,5 degli sfidanti. Una sufficienza abbondante ottenuta soprattutto nell’arredo della casa, la ricca argenteria – anche se giudicata addirittura «too much» da Tommaso Zorzi – e la bravura ai fornelli. Un 6 da Csaba sull’allestimento della tavola.

«Siamo molto contenti di aver vinto – ci riferiscono – abbiamo ricevuto centinaia di messaggi e congratulazioni da parte di amici e conoscenti. Confidavamo in questo primo posto, anche se sapevamo di aver fatto degli errori nella cottura del pesce per mancanza di tempo. Ci aspettavamo invece un punteggio superiore nella mise en place della tavola, che secondo noi non presentava quegli errori che Csaba ci ha riconosciuto. Comunque è stata una bellissima e soddisfacente esperienza».

La puntata è visibile ancora in streaming.