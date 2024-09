Helen Bartels Cole, da Rezzato a «Bake Off Italia»

Oggi è una valente architetta prestata alla pasticceria ma domani potrebbe essere il contrario. Helen Bartels Cole è infatti entrata nella squadra di 14 concorrenti della trasmissione di Real Time «Bake Off Italia - Dolci in forno», il talent show dedicato al mondo del bakery amatoriale presentato da Benedetta Parodi, in onda sul canale 31 ogni venerdì in prima serata.

Da Rezzato

Piglio sicuro e idee chiare, Helen ha 36 anni. La sua famiglia ha origini ghanesi, lei è nata a Napoli ma si è trasferita da piccola con la famiglia a Rezzato, dove tuttora abita. Da 10 anni lavora per un importante studio bresciano che fa parte del gruppo Ferrovie dello Stato, e che si occupa di progetti di grandi infrastrutture. Nel tempo libero ha suonato nella Banda comunale di Rezzato e ha praticato molti sport.

Il corso di pasticceria

Sempre curiosa di nuove esperienze, alcuni mesi fa Helen si è fatta convincere da una collega a seguire un corso base di pasticceria presso la forneria di Luigi Bianchetti a Brescia, appassionandosi da subito all’attività. Da cosa nasce cosa, quindi Helen ha iniziato a procurarsi i primi attrezzi del mestiere: «La prima in assoluto – racconta – è stata la planetaria, seguita da altri strumenti, con i quali ho iniziato a cimentarmi nella pasticceria. Le mie torte sono state molto gradite dai colleghi, e ho iniziato a postare brevi stories sulla mia pagina social».

La selezione in tv

Forse proprio queste sono state il trampolino di lancio verso il format tv. Nelle prime due puntate, già andate in onda, si è tenuta la selezione dei concorrenti: da 30 candidati è uscita la rosa dei 14. Tre le prove: creativa, tecnica e sorpresa, da superare sotto l’occhio severo dei giudici Ernst Knam, Tommaso Foglia e Damiano Carrara, insieme al superospite fisso della prova tecnica, il maestro Iginio Massari.

Divertente il siparietto con il bresciano Massari, che le si è rivolto nel nostro dialetto. Forse per l’emozione, Helen, pur parlando bresciano, non ha osato rispondere a tono. Le prove sono state comunque superate grazie ad una bavarese e a meringhe aromatizzate al mirtillo colorate di viola, che le sono valse il prezioso grembiule. Per Helen venerdì sera inizia la vera sfida: «Sarà tosta – afferma – perché tutti sono bravi, ma ho intenzione di giocarmela sino in fondo».​​​​​​