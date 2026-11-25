Con i suoi 93 anni, portati con mente lucida e carattere forte, Giovanni Battista Galbardi è il consigliere comunale più anziano d’Italia. Il primato zonese e bresciano, è stato ufficializzato l’anno scorso dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che a palazzo Loggia gli ha conferito l’onorificenza di Cavaliere al merito, un merito che naturalmente non gli deriva solo dall’età ma da una vita piena di intraprendenza e disponibilità a mettersi al servizio della comunità e del prossimo.
Oggi Giovanni Battista ha raggiunto il traguardo di metà mandato con l’amministrazione del sindaco Marco Antonio Zatti, per cui mette a disposizione una lunga esperienza nel commercio e nel turismo, ma anche nella sanità pubblica, ambito in cui ha lavorato per anni come membro di commissioni.
Quella con Zatti è la quarta esperienza in consiglio, avviata nella primavera del 2024 da un gruppo che lo ha voluto con determinazione, insistendo sulla sua candidatura nonostante Giovanni Battista avesse dubbi sull’accettare la proposta: «Cosa volete che mi metta e fare alla mia età?». Invece l’esperienza e la calma del vecchio saggio continuano a essere preziose per chi ha il compito di amministrare la cosa pubblica, oggi non meno di ieri, e anzi, forse anche di più.
Signor Galbardi, come ha iniziato l’esperienza in politica?
Ho iniziato in Comune 50 anni fa. Mi ha voluto in squadra il sindaco Zaccaria Almici, all’alba del suo venticinquennio di primo cittadino e alla ricerca di giovani consiglieri. Sono stato con lui per tre mandati in cui abbiamo messo le fondamenta di una Zone più moderna e funzionale.
La sua professione invece quale è stata?
Ho fatto tante esperienze e molto diverse tra loro. A 17 anni sono andato in Germania per tre mesi, a costruire una strada di sei chilometri, alla foce del Danubio. Al ritorno mi sono messo al servizio della forneria di famiglia, con mamma Maddalena e mia sorella Adele. In quel momento però la forneria mi stava stretta e volevo andare, così un giorno la mamma per non farmi partire mi ha bruciato il passaporto.
Ma è servito?
No, sono partito lo stesso (era il 1956), e ho trascorso 20 anni in Svizzera come operaio.
E al ritorno?
Con i soldi guadagnati ho acquistato un negozio di merceria a Iseo e con la famiglia l’ho mandato avanti 10 anni. Nel frattempo con Caterina, mia moglie, ho messo al mondo tre figli: Omar, Deborah e Paola. Dopo la merceria ho acquistato a Zone l’edificio del bar Centrale, dove ho fatto il barista, e sopra l’attività ho costruito tre appartamenti, tutt’ora di famiglia, con il lavoro delle mie mani e quelle di mio figlio Omar.
Tra le sue imprese c’è anche la scalata del corno del Bene del Guglielmo a 85 anni, in compagnia del sindaco.
L’abbiamo fatta davvero si, ed è stata una giornata indimenticabile, bella e difficile come tutti questi 93 anni.