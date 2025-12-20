Il grande presepe artistico Zocco d’Erbusco apre al pubblico

Il presepe artistico di Zocco d’Erbusco, uno dei più grandi dell’Ovest Bresciano, è pronto ad accogliere residenti e visitatori.

Le prime uscite anticipate, quelle dell’Immacolata e di domenica 14 dicembre, hanno già fatto registrare il tutto esaurito all’oratorio della frazione erbuschese.

Arte e recupero

Il via ufficiale all’esposizione è prevista per domenica 21 dicembre e si andrà avanti fino all’11 gennaio. Appuntamento nei seguenti orari: durante i giorni festivi dalle ore 9 a mezzogiorno, oltre che dalle ore 14 alle ore 19, mentre nei giorni feriali dalle ore 15 alle ore 18. Giorno di chiusura: il lunedì.

All’interno, gli artigiani al lavoro già dallo scorso marzo l’anno hanno aggiunto una nuova ala, dedicato al villaggio che circonda la grotta, oltre a diversi meccanismi; tutto materiale ottenuto tramite il recupero, per un presepe (anche) green, oltre che simbolo della maestria e della passione artigiana di Erbusco.

Un’abilità riconosciuta anche dal concorso presepi provinciali, il numero 51, dell’Mcl di Brescia, che ha assegnato a Zocco il primo posto nella categoria oratori per «aver bene armonizzato bene le statue statiche e quelle meccanizzate, con una mobilità ispirata a realismo e poesia».

Itinerari a Erbusco

Oltre al presepe, Erbusco a fine anno offre tante occasioni di passeggiate all’aria aperta, a partire dai percorsi colorati del portale turistico di Comune e Pro loco, che suggerisce alcuni itinerari particolarmente adatti per la bella stagione.

Si parte con il percorso rosso, da 3,5 chilometri, attorno alla Parrocchia, toccando antichi tracciati in parte acciottolati; c’è poi il verde (4,3 chilometri) che attraversa in piano il cuore del borgo, mentre il blu (5,6 chilometri) prevede la fusione di bellezze naturali, artistiche e storiche di Erbusco, senza disdegnare le colline vitate delle celeberrime cantine.

Se il tempo dovesse fare le bizze, ci sono invece i tour virtuali, con tanto di video dall’alto e traduzione anche in lingua inglese, dedicati a tre grandi ville signorili.