Zanardi (Pd): «A dettare l’agenda delle priorità sia una regia pubblica»

Il segretario provinciale del Pd: «L’obiettivo deve essere rispondere alle necessità con costi sostenibili»

2 ' di lettura

Michele Zanardi, Partito democratico - Foto © www.giornaledibrescia.it

Il dossier ciclo idrico è destinato a rimanere in cima alle priorità per i prossimi anni. Lo sanno bene gestori ed authority (non a caso il presidente dell’Ato di Brescia, Paolo Bonardi, ritiene essenziale pensare alla realizzazione dei bacini idrici, ma chiarendo che «l’Ufficio d’ambito non ha competenze al riguardo» e individua come strategico un sistema di mutuo soccorso tra Comuni), ma lo sa bene anche la politica. Da anni ormai le coalizioni si trovano faccia a faccia con provvedimenti che