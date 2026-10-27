Youssef Siher si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Youssef Siher, il creatore dei canali social del Movimento 17 ottobre, interrogato nel carcere milanese di San Vittore dalla gip Tiziana Landoni.
La Procura di Milano chiede per lui la custodia cautelare in carcere. Per gli inquirenti, non si sarebbe limitato a diffondere messaggi di protesta: avrebbe costruito una rete digitale, fornito indicazioni operative per le manifestazioni e cercato di aggirare i controlli delle forze dell’ordine.
Il rischio, secondo il pubblico ministero, è che il ricercatore di origini marocchine nato a Gavardo, cresciuto a Mazzano, sposatosi a settembre e ormai residente nel Milanese, possa ripetere le condotte contestate. «L’ideologia rivoluzionaria manifestata dall’indagato appare tale da far ritenere insufficiente, allo stato, la sola pendenza del procedimento come deterrente alla commissione di nuovi reati», scrive il pm nella richiesta del 26 ottobre.