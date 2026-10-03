Wonderland Pop arriva in Franciacorta: tre spettacoli a ottobre

La Franciacorta si conferma, anche per questo autunno, un vivace distretto culturale a cielo aperto. Merito di Wonderland Pop, la rassegna teatrale itinerante nata dalla sinergia tra Idra Teatro e il GreenLand Festival, con il prezioso supporto della Provincia di Brescia.
Questo format diffuso, spin-off del celebre Wonderland Festival cittadino, ha l’obiettivo di portare i linguaggi del contemporaneo, della stand-up comedy e della performance d’autore fuori dai confini urbani, accendendo i palcoscenici dei comuni franciacortini.
Il mese di ottobre segna il cuore pulsante di questo viaggio artistico, con tre appuntamenti imperdibili, tutti programmati alle 21, capaci di coniugare ironia, riflessione e satira pungente. Un’occasione imperdibile e attesa da centinaia di appassionati.
Il sipario di ottobre si alza sabato 10 a Gussago, presso la Sala Civica Camillo Togni. Protagonista della serata sarà Annagaia Marchioro con il suo spettacolo Fulminata, un monologo comico e dissacrante incentrato sulle folgorazioni quotidiane e sui cortocircuiti della vita moderna.
Si prosegue sabato 24 ottobre a Cologne, sul palco del Teatro San Gervasio e Protasio, dove Paola Giglio presenterà Television, un’acuta e spassosa satira che mette a nudo i meccanismi e le manie del mondo dei media e del piccolo schermo.
Il gran finale della rassegna è affidato a Rodengo Saiano, venerdì 30 ottobre. Il Teatro San Salvatore ospiterà la compagnia Lab Perm con «L’arte di rendersi infelici», commedia dissacrante in forma di ironico e dinamico vademecum teatrale sui piccoli e grandi auto-sabotaggi che ognuno di noi mette in atto ogni giorno. Wonderland Pop si conferma un’occasione unica per vivere il territorio attraverso la cultura, unendo la bellezza dei borghi storici all'energia del teatro d'avanguardia.
I biglietti per le singole date sono già disponibili sulla piattaforma di prevendita Diy Ticket, con biglietti disponibili a partire da 8 euro.