Wikipedia compie 25 anni: la storia e le minacce dell'AI e di Elon Musk

«Celebrare la collaborazione umana al suo meglio»: con questo motto 25 anni fa nasceva Wikipedia, l'enciclopedia libera, partecipativa e gratuita. Un'idea utopistica ora minacciata dall'intelligenza artificiale e dal progetto di Elon Musk di una sua versione alternativa, Grokipedia.

La storia

Era il 15 gennaio del 2001 quando Jimmy Wales e Larry Sanger lanciavano la versione in lingua inglese. L'edizione italiana sarebbe arrivata pochi mesi dopo, l'11 maggio, da un'idea dello stesso Wales di avviare l'iniziativa in diverse lingue. La piattaforma è diventata uno strumento di consultazione quotidiano in diversi settori, è aperta al contributo dei volontari e si regge tuttora solo sul modello economico delle donazioni degli utenti.

Zero pubblicità, nessun cookie per rivendere i dati. Un modello che richiama lo spirito di Internet degli albori. Wikipedia è scritta e gestita da una comunità di quasi 260.000 volontari ed è tra i dieci siti più visitati al mondo. Al momento è disponibile in più di 300 lingue, che insieme comprendono oltre 63 milioni di articoli e attirano più di 15 miliardi di visualizzazioni ogni mese.

Altre fonti

Negli anni Wikipedia ha preso posizioni per la libertà di rete e su temi come la sorveglianza, la censura e il copyright. E in questi 25 anni l'universo fondato da Wales e Sanger è cresciuto su altri fronti: Wikimedia Commons per i file multimediali, il dizionario Wiktionary, la raccolta di citazioni Wikiquote, Wiki Loves Monuments.

Ovviamente, come tutte le piattaforme web non è perfetta e negli anni si sono susseguite diverse controversie. In special modo quelle riguardo l'editing delle sue voci che hanno spinto la Wikimedia Foundation a produrre un nuovo codice etico per i contributor.

Minacce

Il principale pericolo per Wikipedia arriva ora dall'intelligenza artificiale, un allarme mondiale che suona per tutti i siti di contenuti. Secondo dati dello scorso ottobre dalla Wikimedia Foundation in un anno c'è stato un calo di circa l'8% delle visualizzazioni di pagina sulla piattaforma perché gli utenti trascorrono più tempo sui chatbot.

E circa il 65% del traffico più impegnativo per i server dell'organizzazione no-profit proviene ora da bot, alcuni dei quali usano il sito per alimentare i sistemi di intelligenza artificiale.

Ecco perché i contenuti generati dall'uomo come Wikipedia «diventano più importanti che mai», afferma in un'intervista al Times il co-fondatore Jimmy Wales che invita a passare meno tempo sui social se «si ricevono informazioni di cui non ci si fida», in particolare a eliminare X dal telefono.

Elon Musk

Una sfida al progetto arriva proprio dal proprietario dell'ex Twitter, Elon Musk, che giudica Wikipedia troppo di parte politicamente, tanto da averla soprannominata Wokipedia. A ottobre ha lanciato Grokipedia, la «sua» enciclopedia alimentata dall'IA che ha annunciato di aver raggiunto l'86% di Wikipedia in inglese per numero di articoli e ha superato i 6,09 milioni di articoli con oltre 128.137 modifiche approvate da Grok.

Grokipedia is on a whole new level https://t.co/gW2SZr9Xo4 — Elon Musk (@elonmusk) January 11, 2026

A differenza di Wikipedia, infatti, su Grokipedia i contenuti sono verificati dal chatbot di Musk, finito al centro di polemiche per contenuti antisemiti e la possibilità di creare deepfake sessuali. «Wikipedia continuerà a sforzarsi di essere neutrale e di alta qualità», ha sottolineato Jimmy Wales.