WhatsApp, arriva il parental control: cosa potranno fare i genitori

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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I giovani tra i 13 e i 17 anni passano in media 4 ore e mezza al giorno online

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali