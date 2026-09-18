Sale Marasino, otto volontari puliscono le strade e i sentieri del paese

La disponibilità dei volontari a favore dei Comuni è sempre più preziosa. Poter contare su uomini e donne affidabili per le attività di manutenzione urbana o per quelle socialmente utili è molto utile per l’amministrazione delle necessità di una comunità.
A Sale Marasino buona volontà e generosità nei confronti della collettività non sono mai mancate. Da qualche mese però le forze sono aumentate per la costituzione di un gruppo di una decina di persone che armate di decespugliatori, seghetti, ramazze, rastrelli, soffiatori e sacchi si è messa a disposizione del Comune per pulire sentieri e strade periferiche del paese. I volontari salesi sono Mauro, Ruggero, Marco, Alberto, Maurizio, Diego, Fausto e Gian Mario. Hanno iniziato a operare nel bel mezzo dell’estate, a inizio luglio, quando la forza del sole e il caldo erano tutt’altro che incoraggianti. Da allora hanno pulito qualche chilometro di bordi delle strade invasi da erbacce e rovi, eliminando e portando sfalci e ramaglie in discarica con l’assistenza di un operatore con moto-spazzatrice.
I luoghi
Marciapiedi, angoli, canaline di scolo, muri e muretti sono stati ripuliti lungo tutto la direttrice sud che parte da via Ronzone e si congiunge a via Tesolo, la strada che attraversa la frazione Maspiano per raggiungere via Nistisino e il confine con Sulzano, e un altrettanto lungo tratto di via Presso, il percorso collinare che in direzione nord conduce verso Portole, fino alla località Volp.
Per il momento le giornate di lavoro sono state tre, «faticose non poco», hanno detto i protagonisti, visto il clima dei due mesi scorsi. Per portare a termine il compito, i volontari salesi hanno messo a disposizione anche le loro attrezzature personali, sgravando il municipio anche da questa incombenza e ricevendo come sostegno la benzina necessaria al funzionamento degli attrezzi a motore e il filo per i decespugliatori.
L’apprezzamento
Da parte sua, il Comune di Sale Marasino ha espresso più volte gratitudine e apprezzamento per il lavoro che è stato svolto. Come osservato dall’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Tocchella, «a Sale Marasino, comprendendo i sentieri di montagna e le mulattiere, abbiamo circa 70 chilometri di percorsi comunali interni da gestire. Senza il contributo di queste persone sarebbe impossibile garantire la fruizione di tutte le strade e stradine periferiche, non solo per motivi economici ma anche perché, non avendo pressioni di tempo, i volontari possono lavorare - e di fatto hanno lavorato - con grande accuratezza».