Una lucciola, una bambina coraggiosa, un mago cattivo e tre prove. Sono alcuni degli elementi di «La luce di Anna», una favola nata dalla fantasia della piccola Anna, che oggi ha 5 anni, e scritta dal suo papà, Walter Zanagnolo, ora pubblicata. E con fine benefico.
Walter, come è iniziata questa avventura?
Anna ha creato con la sua fantasia diversi personaggi e insieme, per divertimento, passo dopo passo è nata questa storia.
Come è diventata un libro?
Un anno fa ho pensato di metterla nero su bianco: volevo stamparla perché restasse ad Anna come ricordo. Per regalargliela a Natale ho pensato anche di far fare dei disegni, ma costava troppo. Ho mandato una ventina di mail a realtà del territorio e mi ha risposto Crea-Centro riciclo e arte di Fobap Anffas Brescia che, con la supervisione di un’arteterapeuta, ha dato corpo al sogno.
E così il libro è diventato qualcosa di più...
All’inizio abbiamo stampato un centinaio di copie, Crea si è occupato della distribuzione e l’abbiamo presentato a Librixia. Ora hanno finanziato la stampa di altre copie dando la possibilità alle scuole (il testo è in stampato maiuscolo quindi adatto ai bambini che stanno imparando a leggere, ndr) di acquistarlo per Natale. Io ho donato la storia, a me interessava solo che restasse un ricordo ad Anna.
Quindi acquistando il libro si aiuta Crea?
E le sue attività. L’offerta è libera, è stato fissato solo il minimo per coprire le spese vive. Ma c’è anche la possibilità di fare una donazione, e scaricarla in fase di dichiarazione dei redditi, e sostenere il progetto, basta indicare nella causale del bonifico «Progetto Crea - La luce di Anna» (info: 030.2319071; crea@fobap.it).
È stata coinvolta anche Anna nella creazione del libro?
Sì, la mattina è stata alcune volte nel laboratorio in via Don Vender (uno spazio educativo che offre opportunità di apprendimento, socializzazione e crescita professionale per persone con disabilità intellettiva e disturbi dello spettro autistico, ndr) e hanno creato insieme le illustrazioni. Nella controcopertina c’è anche un suo disegno.
Lei non fa questo di mestiere?
No, sono amministratore di una società che si occupa di impianti per l’ecologia.
Si parla anche di ambiente nella storia infatti...
Si, parte tutto da Anna che si accorge che non ci sono più le lucciole e che il bosco è pieno di spazzatura. I personaggi li ha creati tutti lei partendo da cose successe davvero: il gigante con una scarpa sola, tanto per fare un esempio, è nato quando per strada ha notato una scarpa abbandonata.
L’obiettivo della storia era solo quello di fissare un ricordo?
Inizialmente, come detto, sì. Poi devo dire che quando è entrato in gioco Crea si è fatta largo anche l’ambizione di lasciare un messaggio positivo, di stimolare la vita all’aria aperta dei bambini e di dedicare a loro momenti insieme.
Lei ha un altro figlio. Ha in serbo un altro progetto?
Differenze non se ne fanno, dovrò fare qualcosa anche con lui, ma l’anno scorso aveva solo due anni ed era troppo piccolo. Ci penseremo.
Come si trova la storia?
Basta contattare me su Linkedin o, ancora meglio, il centro Crea di via Don Vender (fobap.it/centri/emporio-crea/).