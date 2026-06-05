Voli, c’è il carburante: quali saranno le mete dell’estate?

Il peggio, per le compagnie aeree europee, sembra passato. I carburanti per volare d’estate sembrerebberpo esserci e, al netto di alcune tratte tagliate per risparmiare, quest’estate si potrà viaggiare. Lo ha confermato oggi il commissario Ue ai Trasporti, Apostolos Tzitzikostas, assicurando che al momento non ci sarebbero segnali che indichino carenze di carburante nel prossimo periodo. Anche il presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, ieri, ha rassicurato i viaggiatori italiani: in estate « i passeggeri tornerano a volare », ha detto. L’orizzonte, almeno per i voli, sembra essersi rischiarato. E infatti le compagnie aeree stanno invitando a prenotare.

E i bresciani , per dove stanno prenotando i propri viaggi in aereo? Da una ricognizione di alcune agenzie di viaggi della città, in testa rimane l’Europa . «Abbiamo moltissime prenotazioni per l’ Italia , soprattutto al Sud – è quanto rileva un’agenzia cittadina –, le isole Baleari, un po’ meno la Grecia». Tra i viaggi a lungo raggio spicca l’Oriente: «Destinazioni come l’Indonesia e la Thailandia ». I costi dei voli, secondo gli operatori di viaggio, «sono in linea con il periodo precedente marzo» e l’inizio della crisi di Hormuz, «quando già il prezzo dei biglietti era aumentato».

Le prenotazioni, tuttavia, sono in diminuzione: «C’è meno richiesta per il timore che vengano cancellati voli, anche se al momento non ci sono state cancellazioni, è tutto regolare. Ma è una preoccupazione che può frenare chi vuole viaggiare».

Le compagnie aeree, in particolare low cost, in questi giorni continuano a rassicurare sulla presenza di carburante e sull’assenza di cancellazioni di voli. E si registrano cali dei prezzi dei biglietti, anche per partenze dell’ultimo minuto: «Ho prenotato a inizio giugno per le Canarie pagando solo cento euro per andata e ritorno», racconta una viaggiatrice bresciana.

L'Italia resta una delle principali mete dell'estate

Le mete più economiche

Secondo il motore di ricerca Skyscanner, che aggrega e confronta le varie opzioni di volo, la destinazione che ha registrato la riduzione più decisa del prezzo medio dei biglietti aerei è la città di Fes, in Marocco, con un calo del 34%. Un’opzione di volo last minute per domani, 6 giugno, costa 94 euro, l’opzione più economica della settimana propone anche un volo a 48 euro. Dopo Fes, la meta con maggiore riduzione delle tariffe aeree è Tromsø in Norvegia (-25%), seguita da Mascate in Oman (-23%).

Questo per quanto riguarda le riduzioni del costo dei biglietti. Sempre Skyscanner ha stilato anche una lista di destinazioni più economiche per ogni mese. A giugno è ben presente la Grecia: nella top ten ci sono, partendo dalla più economica, Budapest (82 euro in media tra andata e ritorno), Vienna (91 euro), La Valletta (95), Corfù (96), Praga (97), Londra (107), Bruxelles (112), Trapani (119), Zante (122) e Santorini (124).

A luglio invece, al momento le mete più economiche sono sempre Budapest e Vienna, con tariffa media per biglietti di andata e ritorno di 82 e 88 euro. Le altre otto destinazioni sono: Tirana (99 euro), La Valletta (111), Zara (114), Skiantos e Madrid (127), Catania (131), Olbia e Santorin«i (134). E ad agosto? Per il mese clou dell’estate le mete più vantaggiose rimangono in Europa, ma i prezzi si alzano, per effetto dell’alta stagione. In questo caso la destinazione più economica è Napoli (100 euro in media), poi, di nuovo, Vienna (118 euro). Rispetto a giugno e luglio si aggiungono alla «top 10» Spalato (161) e Lampedusa (238 euro).