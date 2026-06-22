Vobarno in lutto per la morte improvvisa di Laura Gozza

Si è spenta improvvisamente nella notte Laura Gozza, 49 anni, presidente del Consiglio di frazione di Pompegnino e figura molto conosciuta a Vobarno. Impiegata alla Valsir, era da sempre impegnata nel sociale e nella vita associativa del paese. Appassionata di montagna, domenica aveva partecipato con alcuni amici a un’escursione ai laghetti del Bruffione; al rientro aveva accusato un malessere che non aveva destato particolari preoccupazioni.
Stamattina il padre Renato, figura storica nel mondo delle associazioni vobarnesi, l’ha trovata senza vita nella sua abitazione di Pompegnino. Inutili i tentativi di rianimarla. Con lui la piangono la mamma Rosanna e la sorella Ilenia.
Attivissima nella Polisportiva, nell’Agesci e nel Comitato per la Pace, aveva fatto parte della lista di minoranza alle elezioni 2024. Amava creare oggetti con materiali di recupero. Persona sensibile, generosa, propositiva, lascia un grande vuoto. I funerali saranno celebrati mercoledì 24 giugno alle 10 nella chiesa parrocchiale di Vobarno.