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Vobarno, la galleria Carpeneda resta al buio: visibilità ridotta

Nelle prossime ore è previsto l’intervento del personale di Anas per ripristinare l’illuminazione, fuori servizio da ieri
Erik Fanetti
La galleria Carpeneda senza illuminazione - © www.giornaledibrescia.it
La galleria Carpeneda senza illuminazione - © www.giornaledibrescia.it

Quasi due chilometri da percorrere al buio all’interno della galleria Carpeneda, lungo la Ss45ter, dove da ieri, domenica 15 novembre, l’impianto di illuminazione risulta fuori servizio. Una situazione che si sta protraendo anche nella mattinata di oggi, lunedì 16 novembre, e che sta suscitando preoccupazione tra gli automobilisti in transito.

Difficoltà di visibilità

Il tunnel, situato tra le uscite di Carpeneda e Vobarno, è infatti completamente al buio, con conseguenti difficoltà di visibilità che, secondo alcuni conducenti, potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale. Nelle prossime ore è previsto l’intervento del personale di Anas, ente gestore della strada, per ripristinare l’illuminazione e riportare le condizioni di sicurezza alla normalità.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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