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Due vitelli sbranati nella stalla: ad Azzano Mella si indaga sui lupi

Alessandra Portesani
Sopralluogo della Polizia provinciale in una stalla di Pontegatello: eseguiti tamponi biologici per chiarire l’origine dell’attacco
I vitelli sono stati aggrediti all'interno di una stalla - Foto simbolica
I vitelli sono stati aggrediti all'interno di una stalla - Foto simbolica
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Due vitelli sono stati trovati morti all’interno di una stalla ad Azzano Mella, nella frazione di Pontegatello. Secondo le prime ipotesi, gli animali sarebbero stati uccisi da canidi, ma al momento non è ancora possibile stabilire con certezza la specie responsabile dell’attacco. Sul posto è intervenuta la Polizia provinciale, che ha effettuato un sopralluogo accurato sulle carcasse dei vitelli.

Tampone biologico

Durante le operazioni, gli agenti, insieme al personale veterinario, hanno eseguito un tampone biologico per raccogliere eventuali tracce utili all’identificazione dei predatori. Gli esami di laboratorio saranno determinanti per chiarire se si sia trattato di un attacco riconducibile a lupi oppure ad altri animali.

L’episodio riporta l’attenzione sulla possibile presenza di lupi nel territorio. L’ultimo avvistamento documentato nella zona risale infatti al periodo invernale, quando erano stati segnalati alcuni esemplari, senza però ulteriori sviluppi nei mesi successivi. Nel frattempo, la situazione resta sotto osservazione e non si escludono ulteriori controlli nell’area per monitorare la presenza di fauna selvatica.

Il sindaco

«Sono dispiaciuto per quanto accaduto nella frazione di Pontegatello. Fin da subito mi sono attivato e sono in costante contatto con la Polizia provinciale, che sta seguendo con attenzione tutti gli sviluppi della vicenda – ha detto il sindaco di Azzano Mella, Matteo Ferrari – . Sono stati effettuati campionamenti biologici, fondamentali per accertare con precisione la natura dell’animale responsabile dell’aggressione. La Polizia provinciale monitora da sempre il territorio per quanto riguarda la presenza di fauna selvatica, compresi i lupi, e come amministrazione ci interfacciamo costantemente con loro per garantire un controllo attento e continuo della situazione. Continueremo a seguire da vicino l’evolversi delle indagini, assicurando collaborazione con le autorità e vicinanza agli operatori agricoli coinvolti».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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