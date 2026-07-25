Vita «Dinamica» per le palestre di Passirano: è cambiata la gestione

Sport e benessere si fanno largo a Passirano tra continuità con il passato e uno sguardo al futuro. Il nuovo sodalizio «Dinamica - Pensare Sport» ha ottenuto la gestione per 15 anni il Palaverde di Passirano e la palestra della frazione Camignone.
È una associazione sportiva «figlia» della precedente gestione a cura della «Asd Salute e Benessere», visto che tutti e quattro i componenti della struttura dirigenziale erano una presenza storica tra i trainer di questi spazi sportivi comunali.
Idea
Francesco Pedroni, Paola Peroni, Elena Corsini e Massimo Pezzotti (sono loro il «cuore» di «Dinamica - Pensare Sport») hanno preso il coraggio a due mani, o meglio, a otto mani, e si sono messi in gioco presentando al Comune il loro progetto per l’affidamento delle strutture sportive.
Un progetto che porta avanti l’eredità dei predecessori, con una visione giovane e innovativa. «Tutto nasce dalla nostra esperienza, bella e formativa - spiegano Pedroni, Peroni, Corsini e Pezzotti -, all’interno della vecchia gestione, che voleva lasciare in buone mani le strutture comunali. Da qui è partita l’idea di strutturarci e presentare la nostra visione al Municipio. Siamo partiti da ciò che di buono c’era, per poi andare ad apportare piccole migliorie, ad esempio sui materiali utilizzati o sulle tecniche d’allenamento. Il tutto per dare un servizio sempre più completo agli utenti».
Quali sport
Oggi ci sono già oltre 300 iscritti, con un focus che si muove dalla ginnastica artistica alla sala pesi, dal pattinaggio a rotelle al ballo hip hop, passando per la ginnastica rigenerante e posturale (e molto altro). Un’azione aperta alle collaborazioni (ci sono società di basket e karate ad esempio che si allenano negli spazi passiranesi), che nel futuro vorrebbe investire nel miglioramento delle strutture.
«Disponiamo di due buone strutture, in particolare il Palaverde (palestra da oltre mille metri quadrati con campi da gioco e una sala fitness attrezzata ndr). È stato costruito negli anni ‘90, ma si presenta ancora in ottimo stato. È, inoltre, migliorato nel tempo grazie agli interventi che ne permettono un uso promiscuo», proseguono i gestori, che ospiteranno gli studenti delle scuole passiranesi per le ore di educazione fisica.
Corsi
«Nel breve periodo abbiamo intenzione di ampliare gli orari della sala pesi e dei corsi - aggiungono -, integrando ciò che abbiamo costruito con alcune novità. In questo periodo estivo abbiamo, ad esempio, dei progetti di allenamento off season per giovani che occupano tutto l’arco della giornata».
Tra i punti d’interesse della nuova azione del sodalizio ci sono i corsi già in essere (o in procinto d’essere avviati) per donne incinte e le neomamme. Per i dettagli c’è la pagina Instagram.