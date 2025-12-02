Virgilia, la chat bot poliglotta per i servizi comunali di Padenghe

Virgilia parla, ascolta, risponde, ma non è umana. È la nuova assistente virtuale attiva da pochi giorni sul sito del Comune di Padenghe, pronta a offrire informazioni e indicazioni su tutto ciò che riguarda servizi pubblici e territorio.

Funziona 24 ore su 24, tutti i giorni, e può essere attivata da computer, smartphone o tablet cliccando sull’icona che compare in basso a destra e si può scegliere se parlarle o scriverle. Virgilia capisce e risponde in italiano, ma anche in inglese, tedesco, francese e altre lingue; un supporto utile anche per i turisti stranieri, soprattutto nei periodi di maggior affluenza.

Il progetto

Dietro la nuova interfaccia c’è un progetto strategico del Comune, che ha integrato nel sito istituzionale le potenzialità dell’intelligenza artificiale. L’obiettivo è duplice: da un lato rendere più semplice e immediato l’accesso ai servizi, dall’altro valorizzare il patrimonio informativo e turistico di Padenghe. Virgilia non sostituisce gli uffici comunali, ma diventa un primo punto di contatto capace di orientare l’utente in modo rapido e preciso.

Il sistema conosce orari, uffici, procedure, regolamenti, moduli e recapiti; aiuta a capire come presentare una domanda, dove andare per una certa pratica, a chi rivolgersi. Ma non si ferma lì: è anche una guida personalizzata, capace di costruire suggerimenti su misura per chi vuole esplorare il territorio, tra spiagge, sentieri, chiese, monumenti ed eventi.

Il nome? Un chiaro richiamo a Virgilio, la guida per eccellenza: anche Virgilia, in fondo, accompagna il cittadino tra selve amministrative e scorci da scoprire. Virgilia è progettata per adattarsi alle esigenze dell’utente, anche grazie a un’interfaccia che permette l’interazione sia testuale sia vocale. Non serve scaricare software o registrarsi: basta un clic per iniziare la conversazione, a qualsiasi ora del giorno.

Utenti, ma anche personale interno. Gli operatori comunali la impiegano, infatti, anche come strumento di monitoraggio: analizzando le domande più frequenti, diventa più semplice aggiornare i contenuti online o migliorare l’organizzazione delle informazioni.

«Non è uno sfizio tecnologico - osserva il sindaco Albino Zuliani -, ma una scelta di prospettiva, che guarda all’efficienza, alla trasparenza e alla qualità della comunicazione pubblica».

Il consigliere delegato Giancarlo Allegri sottolinea il potenziale anche in chiave culturale e promozionale: «Vogliamo che Padenghe diventi modello di innovazione accessibile, utile per i residenti e per chi arriva da fuori». E il servizio sarà presto attivo anche sul portale turistico del Comune, con un’interfaccia dedicata all’accoglienza dei visitatori.