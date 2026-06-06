Vione, auto in fiamme in centro al paese: paura tra i residenti

Paura in Valcamonica, nel centro di Vione, dove oggi pomeriggio, sabato 6 giugno, un’auto ha preso fuoco . Solo il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che il rogo intaccasse le strutture vicine, in modo particolare alcune abitazioni e un fienile. In questo caso la situazione sarebbe stata ben più grave.

Attorno alle 15 la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Brescia ha ricevuto una richiesta di soccorso per un’auto che ha improvvisamente preso fuoco nel vano motore. Il conducente è riuscito a scendere in tempo e nell’incendio fortunatamente non si registrano feriti. Considerata la situazione di pericolo, sul posto sono intervenute le squadre di Vezza d'Oglio e di Edolo.