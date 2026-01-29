Giornale di Brescia
Violenza sessuale, l’ex parroco di San Paolo chiede l’abbreviato

La richiesta dei legali di don Ciro Panigara è stata presentata al Gup. Ora la Procura può chiedere l'ammissione di propri documenti o testimoni. Il 2 aprile attesa la decisione del Tribunale
Don Ciro Panigara, l’ex parroco di San Paolo arrestato all’inizio dello scorso anno per presunti abusi sui ragazzi della parrocchia, ha chiesto che il processo a suo carico venga celebrato con rito abbreviato. Il sacerdote dunque, come prevede la procedura, rinuncerebbe a produrre indagini difensive e portare propri testimoni in cambio, in caso di condanna, di uno sconto di un terzo della pena. 

Durante l’udienza di stamattina, celebrata davanti al gup Stefano Franchioni, la difesa ha presentato la propria richiesta e dopo una lunga discussione il giudice ha rinviato al prossimo due aprile per valutare l’ammissione dei documenti della difesa e di quelli che eventualmente proporrà il sostituto procuratore Ines Bellesi. 

La vicenda

Don Ciro era stato arrestato lo scorso aprile in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari. Già nel mese di gennaio precedente però il vescovo lo aveva guidato verso le dimissioni e aveva inviato una lettera aperta alla comunità che era stata letta in chiesa.

L’inchiesta riguarda le attenzioni particolari che un ragazzo di 12 anni avrebbe ricevuto durante una serata in oratorio. Il minorenne si era confidato con una educatrice e poi la questione era emersa. Nelle settimane successive altre famiglie si erano presentate alle forze dell’ordine e sul conto di don Ciro Panigara erano arrivati anche diversi episodi accaduti tra il 2011 e il 2013 quando era in servizio alla parrocchia di Adro.     

