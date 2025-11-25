Violentò una bambina a Collio, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi

La pm di Brescia Federica Ceschi ha chiesto di condannare a 6 anni e 8 mesi di reclusione, concedendo le attenuanti generiche, il 29enne straniero che nell’estate del 2024 aveva violentato una bambina di 10 anni nella struttura per migranti di Collio, in alta Valtrompia.

La Procura ha valutato positivamente il comportamento processuale dell’imputato e la sua incensuratezza prima di quel fatto. La sentenza è in calendario per il 13 gennaio.