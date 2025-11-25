Violentò una bambina a Collio, chiesta condanna a 6 anni e 8 mesi
I fatti risalgono all’estate del 2024, all’interno del centro migranti: valutati positivamente il comportamento processuale dell’imputato e la sua incensuratezza prima di allora
L'hotel che ospitava i migranti a San Colombano di Collio - © www.giornaledibrescia.it
AA
La pm di Brescia Federica Ceschi ha chiesto di condannare a 6 anni e 8 mesi di reclusione, concedendo le attenuanti generiche, il 29enne straniero che nell’estate del 2024 aveva violentato una bambina di 10 anni nella struttura per migranti di Collio, in alta Valtrompia.
La Procura ha valutato positivamente il comportamento processuale dell’imputato e la sua incensuratezza prima di quel fatto. La sentenza è in calendario per il 13 gennaio.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
@News in 5 minuti
A sera il riassunto della giornata: i fatti principali, le novità per restare aggiornati.