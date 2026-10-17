Villanuova: senza patente, irregolare e con cocaina: fermato dalla Locale

Era alla guida di un'auto senza patente, aveva con sé della cocaina e si trovava irregolarmente in Italia nonostante un precedente ordine di espulsione. È finito così nei guai un giovane fermato nel pomeriggio a Villanuova sul Clisi dagli agenti dell'Aggregazione della Polizia Locale della Valle Sabbia.
Tutto è cominciato con un normale controllo del territorio. Una pattuglia ha fermato un'autovettura sospetta e, verificando i documenti del conducente, ha scoperto che l'uomo era sprovvisto della patente di guida. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una situazione ben più complicata: il giovane risultava infatti destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura, al quale non aveva ottemperato. Per lui è quindi scattata la denuncia penale.
Non è finita. Durante la perquisizione dell'abitacolo gli agenti hanno rinvenuto anche della cocaina, immediatamente sequestrata. Il conducente è stato quindi segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.
Espulsione
Conclusi gli accertamenti sul posto, il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato sottoposto al fotosegnalamento e al rilevamento delle impronte digitali, necessari per accertarne l'identità e avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale.
Un altro intervento antidroga è stato effettuato a Vestone, dove ieri gli agenti della Locale hanno trovato una giovane in possesso di sostanza stupefacente destinata al consumo personale. Anche per lei è scattata la segnalazione alla Prefettura, in qualità di assuntrice.