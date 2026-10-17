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Villanuova: senza patente, irregolare e con cocaina: fermato dalla Locale

Era già destinatario di un ordine di espulsione. Denunciato e accompagnato in Questura per il medesimo provvedimento
Ubaldo Vallini
Le moto della Polizia locale della Valle Sabbia
Le moto della Polizia locale della Valle Sabbia

Era alla guida di un'auto senza patente, aveva con sé della cocaina e si trovava irregolarmente in Italia nonostante un precedente ordine di espulsione. È finito così nei guai un giovane fermato nel pomeriggio a Villanuova sul Clisi dagli agenti dell'Aggregazione della Polizia Locale della Valle Sabbia.

Tutto è cominciato con un normale controllo del territorio. Una pattuglia ha fermato un'autovettura sospetta e, verificando i documenti del conducente, ha scoperto che l'uomo era sprovvisto della patente di guida. Gli accertamenti successivi hanno fatto emergere una situazione ben più complicata: il giovane risultava infatti destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dalla Questura, al quale non aveva ottemperato. Per lui è quindi scattata la denuncia penale.

Non è finita. Durante la perquisizione dell'abitacolo gli agenti hanno rinvenuto anche della cocaina, immediatamente sequestrata. Il conducente è stato quindi segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale.

Espulsione

Conclusi gli accertamenti sul posto, il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura, dove è stato sottoposto al fotosegnalamento e al rilevamento delle impronte digitali, necessari per accertarne l'identità e avviare le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Un altro intervento antidroga è stato effettuato a Vestone, dove ieri gli agenti della Locale hanno trovato una giovane in possesso di sostanza stupefacente destinata al consumo personale. Anche per lei è scattata la segnalazione alla Prefettura, in qualità di assuntrice.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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