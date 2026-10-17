Villanuova: senza patente, irregolare e con cocaina: fermato dalla Locale

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Era già destinatario di un ordine di espulsione. Denunciato e accompagnato in Questura per il medesimo provvedimento

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali